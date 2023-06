Assonautica, approvato quasi all’unanimità il bilancio consuntivo 2022

Savona. Sabato 27 maggio si è riunita l’assemblea ordinaria di Assonautica per l’approvazione del bilancio consuntivo del 2022. Alla presenza di 113 soci il presidente Giovanni Bauckneht ha aperto i lavori con un discorso introduttivo sulla situazione economica di Assonautica, sulle attività sociali svolte sul territorio e sulle aspettative future.

Per quanto riguarda l’aspetto economico ha specificato che, a confronto con gli altri porti, Assonautica Savona è tra i gestori di posti barca con le tariffe di ormeggio più basse, nonostante i consistenti aumenti del costo delle concessioni. Ciò è stato possibile grazie ad una gestione molto attenta della parte amministrativa. Ha parlato del grande sviluppo di tutta l’area portuale al quale si sta assistendo, che include anche il rifacimento di tutto l’waterfront dell’area che interessa lo specchio acqueo in concessione ad Assonautica. Sarà quindi necessaria la presenza di Assonautica alle conferenze ed alle riunioni informative, per rappresentare all’Autorità di Sistema ed al Comune di Savona la realtà dell’ Associazione come parte integrante della riqualificazione dell’area.

Ha ricordato l’impegno dei soci negli eventi di questi ultimi mesi ed in quelli che si svolgeranno prossimamente. La premiazione del concorso di disegno al quale hanno partecipato 1200 bambini, il grande successo della mostra di modellismo navale, l’impegno negli eventi legati alla tutela dell’ecosistema marino ed alla promozione di una pesca sostenibile. Ha evidenziato l’importanza di due eventi che si svolgeranno a giugno, l’uscita in barca con gli alunni di una scuola primaria e la collaborazione con Fabio Incorvaia nella bellissima manifestazione Jet Ski Teraphy dedicata a quei veri campioni di vita che sono i ragazzi con disabilità. Ha concluso rinnovando l’invito che fece in occasione della scorsa assemblea ordinaria.

L’associazione vive solo se è partecipata, pertanto ha chiesto di frequentare la sede perchè è solo con lo scambio di idee che si può migliorare ed è solo col confronto che si possono correggere gli errori. Per la lettura ed esposizione della relazione al bilancio ha poi passato la parola al Collegio dei Revisori dei Conti costituito dai ragionieri Marco Lolli, Simone Nuti e Alessandra Senes. E’ seguita la votazione ed il bilancio 2022 è stato approvato quasi all’unanimità. Dei 113 soci presenti i voti favorevoli sono stati 109 e gli astenuti quattro. Nessun voto contrario.