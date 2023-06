Carcare. L’Asl 2 Savonese avvisa l’utenza che, per problemi tecnici, i locali CUP di Carcare in via del Collegio 18 non saranno accessibili dal 19 al 24 giugno.

Per prenotazioni CUP è possibile rivolgersi al punto CUP presso l’ospedale di Cairo e a tutti gli altri punti CUP presenti sul territorio.

Per pazienti e cittadini a disposizione il Call Center al numero 800 098 543, oppure prenotare presso le farmacie convenzionate o collegarsi al sito prenotosalute.regione.liguria.it/.