Arti marziali, ACM Savona in festa: Mohamed Elsamanody è campione italiano di MMA

Savona. Grande soddisfazione per il team ACM Savona alla quarta e ultima tappa stagionale del campionato italiano di MMA Italy tenutosi a Ciriè, in provincia di Torino, domenica 18 giugno. Qui i ragazzi del maestro Livio Regina conquistano tre ori di tappa e un titolo di campione italiano di categoria.

Quattro gli atleti savonesi in gara: tre ragazzi nella MMA e una ragazza nella kickboxing specialità K1 style, che nei cinque incontri disputati hanno ottenuto 4 vittorie e una sconfitta.

Il primo atleta a scendere sul ring è Pietro Allonzo nei – 66 kg che purtroppo perde ai punti. A seguire, combatte nei – 84 kg, al suo esordio, Raul Nieto Garcia, che vince per resa dell’avversario dopo neanche due minuti di combattimento. Poco dopo è il turno di Mohamed Elsamanody, sempre nella categoria dei -66 kg, che vince molto bene la semifinale per taglio dell’avversario e conseguente stop arbitrale.

Neanche il tempo di rilassarsi e metabolizzare la vittoria, ecco la finale di categoria, in cui Elsamanody affronta il ragazzo che ha battuto poco prima Allonzo, un atleta solido fisicamente e nella lotta. Dopo una buona prima parte in piedi, Mohamed riesce a sbilanciare e finire a terra sopra il suo avversario, da questa posizione il tempo scorre inesorabilmente fino alla fine con tentativi di tecniche di jiujitsu da sotto dell’ avversario che cerca di strangolare, senza successo. Elsamanody gestisce bene il peso e la posizione da sopra portando alcuni colpi ground and pound. Finiscono anche questi 4 minuti, arriva il verdetto: vittoria della quarta tappa, così come nelle tre precedenti.

Mohamed Elsamanody ha disputato in questa stagione più di dieci incontri, con zero sconfitte, forse un record assoluto. Alla fine del torneo la consegna dell’attestato di Campione Italiano anno 22-23, categoria – 66 kg, specialità mma safe. “Un traguardo importante, raggiunto con impegno e professionalità, nonostante si sia sviluppato nel mondo del dilettantismo, fatto di sacrifici e rinunce personali, ma che sicuramente in questo caso ha ripagato di tutto con le migliori emozioni positive vissute dall’ atleta, dal nostro team e dai suoi sostenitori”, dichiara il maestro Livio Regina.

Il pomeriggio si è concluso verso le 16 con l’esordio di Alessandra Noto, che ha combattuto sul ring nella specialità della kickboxing K1-style, con un’avversaria più grande, nella categoria dei – 56 kg. Un match piacevole, con un buon ritmo, equilibrato, con scambi da una parte e dall’altra, ma che ha visto agli occhi dei giudici prevalere l’atleta savonese. “Sono soddisfatto della sua prestazione e mi auguro che possa continuare a crescere ulteriormente in futuro”, questo l’auspicio di Regina.