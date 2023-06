Arriva l’atteso confronto sull’ospedale di Albenga: “Il territorio porterà le sue istanze all’assessore Gratarola”

Albenga. Sul futuro della sanità albenganese e dell’ospedale Santa Maria Misericordia è stato convocato l‘atteso incontro con i sindaci del territorio da parte dell’assessore Angelo Gratarola.

L’annuncio è arrivato da Stefano Mai, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale, che era intervenuto in merito alla bagarre sul nuovo piano sanitario e la connotazione del nosocomio ingauno, con particolare riferimento alla riapertura del Ppi, e degli stessi servizi di assistenza per il comprensorio.

Da parte sua l’amministrazione comunale da tempo sollecita il confronto e richieste di modifiche, accusando le minoranze, Lega e Fdi in primis, di non criticare mai Toti e la giunta regionale. Dal canto loro le opposizioni e il centro destra non hanno risparmiato critiche rispetto all’atteggiamento della giunta Tomatis.

“Forse il mio intervento sul PPI di Albenga comincia a dare i suoi frutti. È infatti arrivata la tanto attesa convocazione a un incontro sul futuro dell’ospedale Santa Maria di Misericordia rivolta a tutti i consiglieri regionali, ma anche, come avevo chiesto più volte all’assessore, a tutti i sindaci del comprensorio albenganese” ha affermato Stefano Mai.

“Ci incontreremo giovedì 22 giugno alle 10 presso la sede della Regione Liguria. Sono certo che sarà un momento di confronto utile affinché il territorio possa manifestare tutte le sue istanze e per cercare di restituire dignità all’ospedale di Albenga” conclude il consigliere regionale.

L’appuntamento in Regione arriva dopo giorni e settimane di polemiche politiche sul Ppi, l’ospedale ingauno e l’asset sanitario per l’albenganese, sul quale resta aperto il dibattito e il pressing dal territorio e dalle stesse componenti del distretto socio-sanitario: nel nuovo piano sulla sanità ligure, quindi, si dovrà trovare una quadratura anche rispetto alla complessiva situazione dell’Asl 2 savonese.