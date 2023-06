Arriva il caldo, ecco i consigli di Osa per assicurare un’estate piacevole anche agli animali

Savona. In questi giorni di primo vero caldo per gli animali rimanere chiusi, anche per pochi minuti, in ambiente non ventilato e/o sotto il sole, può costituire un grave pericolo.

L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) ripropone quindi alcuni consigli pratici per assicurare un’estate piacevole e serena anche ai nostri amici animali.

“Raccomandiamo ai proprietari o custodi – sottolineano – di non lasciare mai da solo, anche per pochi minuti, il cane, il gatto, o altro animale, in auto. È pur vero, purtroppo, che ancora in molti locali l’accesso ai cani è proibito, senza alcuna valida motivazione igienica e quindi vi invitiamo ad evitarli”.

Ecco i consigli per ridurre i pericoli del caldo estivo per gli animali, e non solo cani.

1) Non abbandonare mai un animale dentro l’auto: la temperatura interna dell’abitacolo può superare velocemente, anche con i finestrini aperti, i 50°C ed ucciderli.

2) Cani e gatti: non “sudano” come noi e necessitano quindi di luogo ombreggiato e ventilato, acqua fresca, cibo leggero e facile da digerire.

3) Se si vede un animale chiuso all’interno di un’automobile: prestare attenzione ai sintomi di un colpo di calore (problemi di respirazione, spossatezza generalizzata). In questi casi un intervento immediato può salvargli la vita: se non si riuscisse a rintracciare il proprietario dell’autovettura, chiamare subito le forze dell’ordine. Fino al loro arrivo, è necessario cercare di creare ombra sistemando ad esempio alcuni giornali sul parabrezza e, nel caso in cui i finestrini non dovessero essere completamente chiusi, versare dell’acqua all’interno per bagnare l’animale o farlo bere. In casi estremi è accaduto che cittadini abbiano rotto il finestrino dell’automobile per sottrarre la bestiola a una morte certa (in tal caso fare prima una foto).

4) Non costringere i cani a sforzi eccessivi: no a passeggiate nelle ore più calde della giornata: oltre al colpo di calore, l’animale può scottarsi le zampe sull’asfalto arroventato. E’ consigliabile portare con sé una bottiglietta di acqua e una ciotola. Da evitare anche le gare o le attività sportive.

5) Anche gli animali domestici sono soggetti alle scottature solari: proteggerli con una crema solare ad alta protezione alle estremità bianche e sulle punte delle orecchie.

6) Pesci e acquatici: obbligare gli animali a vivere in un acquario significa infliggere loro inutili sofferenze. Tuttavia, chi dovesse possedere un acquario non dovrebbe esporlo al sole diretto. E’ inoltre importante cambiare l’acqua regolarmente avendo cura di togliere le alghe che si formano. Chi avesse un laghetto in giardino deve rabboccarlo regolarmente per raffreddarlo, ossigenarlo e compensare l’acqua che evapora.

7) Animali da voliera: Canarini e criceti (la loro è sempre una cattività), non devono starei sul balcone al sole diretto ma in un luogo fresco, arieggiato e ombreggiato.

8) Animali selvatici liberi: lasciare a terra una ciotola d acqua, poco profonda e ricambiata giornalmente, per far fronte alla penuria d’acqua che gli animali liberi soffrono d’estate.

In ogni caso, nel dubbio, è consigliabile consultare il proprio veterinario di fiducia