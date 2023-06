Un mobile presente in tutte le case: piccolo, grande, addirittura cabine armadio; per molti un semplice luogo in cui conservare i vestiti, per altri un ripostiglio in cui stipare disordinatamente oggetti vari per poi chiuderne le ante, per altri ancora un sancta santorum di moda e lusso.

“IL DIAVOLO VESTE PRADA”

Un romanzo divertente, in parte autobiografico- l’autrice ha realmente lavorato per la redattrice di Vogue America- che sotto le paillettes, ha un messaggio molto profondo: chi siamo e cosa siamo disposti a fare per raggiungere i nostri obiettivi? Edito da Pickwick, nel 2006, è stato adattato per il cinema con la grandiosa Meryl Streep nel ruolo di Miranda e Anne Hathaway nei panni di Andrea.

“Cinque minuti dopo e un salto al guardaroba più tardi, indossavo un paio di stivali Jimmi Choo nuovi di zecca.”

TRAMA

Andrea- neolaureata, un po’ imbranata e assolutamente ignorante in fatto di moda- vuole lavorare per un prestigioso giornale, ma la scalata verso la vetta sembra lunga e la scorciatoia offerta da Miranda Priestly- direttrice della casa editrice di moda Runway- cioè lavorare un anno come sua assistente per poi vedersi aprire molte porte, la ingolosisce molto. Tra lo stress, l’abbaglio dell’alta moda e il desiderio di raggiungere i propri obiettivi, Andrea dovrà capire quali sono le cose veramente importanti.

Lauren Weisberg, classe del ’77, è scrittrice e giornalista americana.

Un libro per i bambini

Per i più piccoli gli armadi sono un luogo magico: un nascondiglio sicuro, una porta verso altri mondi o la tana dei mostri più spaventosi.

Per i più piccini

“IL MOSTRO DELL’ARMADIO ESISTE E POSSO DIMOSTRARVELO”

Un albo divertente che celebra la fantasia dei bambini, edito da Emme edizioni da scoprire dai 3 anni in poi. Scritto da Antoine Dole e illustrato da Bruno Salamone.

“Il mostro dell’armadio si nutre di calzini sporchi… Riesco sempre a trovarne uno, ma mai l’altro. Forse gli piacciono solo i piedi sinistri?”

TRAMA

La cameretta è sempre in disordine? Si sentono rumori anche a tarda sera? Non è il bambino, protagonista della storia, il responsabile ma il mostro che vive nell’armadio! Questo mostro dispettoso fa di tutto per non essere visto, ma il nostro piccolo eroe ha le prove per dimostrarci la sua esistenza!

Per i più grandi

“IL LEONE LA STREGA E L’ARMADIO- LE CRONACHE DI NARNIA”

Un classico della letteratura fantasy per ragazzi, accattivante e pieno d’avventura da esplorare dagli 11 anni in poi, edito da Mondadori. Sebbene sia stato il primo libro della serie, ne venne aggiunto uno precedente “Il nipote del mago”; da questa serie di romanzi saranno tratti serie televisive, radiofoniche e, nel 2005, un film marchiato Disney.

“Gli altri lo seguirono a eccezione della piccola Lucy, che si era fermata davanti all’armadione chiedendosi cosa contenesse. Certo era chiuso a chiave, ma un tentativo si poteva fare; Lucy toccò la maniglia e con sua grande sorpresa la porta si aprì subito.”

TRAMA

Durante la seconda guerra mondiale quattro fratelli- Peter, Susan, Edmund e Lucy- vengo sfollati da Londra nella campagna inglese. Nella casa che gli accoglie, durante una partita a nascondino, la sorella più piccola, Lucy, si nasconde in un grande armadio scoprendo però un passaggio per un mondo sconosciuto: Narnia. Si trovano coinvolti in una guerra- in cui gli abitanti di Narnia, guidati dal leone Aslan, combattono contro la Strega Bianca- in cui dovranno scegliere da quale parte stare.

Clive Staples Lewis (1898-1963) è stato scrittore, saggista, docente e teologo britannico. Insieme a Tolkien e altri fondò, nell’Università di Oxford, il circolo informale di discussione di letteratura chiamata Inklings.

“L’occhio di vetro” è la rubrica di letteratura di IVG e Genova24, a cura di Ilaria Giorcelli. Ogni settimana un piccolo “sguardo” sul mondo dei libri, con alcuni volumi consigliati per piccoli e grandi. Clicca qui per leggere tutti gli articoli