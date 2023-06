Area cani alle Trincee, Leidaa Savona: “Degradata. Recinzione rotta e buchi nel terreno, un pericolo”

Savona. “L’area canina alle Trincee va sistemata, in queste condizioni è pericolosa. E’ tenuta pulita dai padroni, ma è in uno stato di degrado. La recinzione e il cancello sono rotti, il terreno è dissestato, quando piove si allaga e diventa impraticabile”. A sollevare la questione è Riccardo Benetti, presidente di Leidaa Savona e provincia.

Benetti critica l’assenza di interventi: “E’ da circa un anno che ci sto dietro a questa problematica però non ho mai riscontrato nessun miglioramento. Dopo aver chiesto più volte al Comune, mi chiedo il benessere animale a Savona esiste oppure no”.

E conclude: “Dobbiamo pitturare le strade (il progetto di urbanistica tattica in via Manzoni e via Ratti), buttare soldi e lasciare queste aree destinate ai nostri amici a quattro zampe abbandonate a loro stesse? In altri paesi della provincia le aree cani sono delle oasi, perchè a Savona non è così?”.