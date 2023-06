Arcieri del Finale: la 24 ORE 3D di Tiro con l’Arco a Squadre, manifestazione unica al mondo

Riparte quest’anno, dopo anni di stop, causati dalla situazione pandemica, la manifestazione 24 ORE 3D di Tiro con l’Arco a squadre organizzata dagli Arcieri del Finale, settore della Polisportiva del Finale.

Si tratta di una manifestazione unica nel suo genere che solo gli Arcieri del Finale in tutto il mondo sono riusciti a ripetere per ben 16 edizioni consecutive e che ora finalmente ritorna per la prima volta dopo questi anni di stop forzato.

La particolarità della manifestazione, sta nello svolgimento di gare di tiro con l’arco a squadre, ciascuna formata da tre persone che si alternano durante tutte le 24 ore, giorno e notte sul campo, per tirare ai particolari bersagli che sono tutti in sistema 3D.

Le gare prevedono tre diverse categorie per tre diversi tipi di arco: Arco Lon Bow, Arco ricurvo e Compound.

“Nessuno è mai riuscito ad imitare questa manifestazione” raccontano i nostri arcieri del Finale: “Anche se ci hanno provato in parecchi, ma gli unici che sono riusciti sempre a realizzare una manifestazione di questo tipo, siamo noi e l’abbiamo fatto per 16 anni”.

La manifestazione si terrà sabato 24 e domenica 25 giugno con base presso il Campeggio La Foresta sull’Altopiano delle Manie, (Finale Ligure), ed è davvero particolarissima perché normalmente il tiro con l’arco è basato su competizioni di tiro personale. Invece, in questo caso, le gare avvengono con l’avvicendamento dei vari componenti di ciascuna squadra che combattono per un risultato complessivo per un tempo prolungato.

“La nuova edizione di quest’anno non prevede gli stessi numeri di atleti di quelle precedenti” ci dice Angelo Trotta degli Arcieri del Finale e prosegue: “ma del resto se non si ricomincia in qualche modo, non si può riuscire ad avere i numeri importantissimi di iscrizioni che abbiamo avuto negli anni passati”.

Nelle precedenti edizioni, infatti, le presenze sui campi di tiro sono state davvero alte, con la partecipazione non solo di squadre italiane, ma anche di squadre provenienti dall’estero. Conclude Trotta: “Siamo comunque molto contenti di ripartire e con impegno riusciamo in questo weekend a far rinascere una manifestazione particolare che è unica al mondo!”

Che dire, in bocca al lupo ai nostri Arcieri del Finale, per questa nuova partenza!!