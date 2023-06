Anziana scippata ad Alassio: giovane le strappa la collana d’oro dal collo e fugge

Alassio. Stava tornando a casa da fare la spesa, ma una volta giunta nell’androne del condominio è stata aggredita da un ragazzo che le ha rubato la collana d’oro. Il brutto episodio è avvenuto questa mattina ad Alassio, in via Sollai, ai danni di una signora anziana.

A raccontare il fatto la figlia Laura che sui social scrive: “Un giovane di bella presenza (maglietta gialla e bermuda blu) le ha strappato dal collo la collana e il ciondolo d’oro”. Un grande dispiacere per la donna, non solo per il valore economico del gioiello, ma soprattutto perché l’anziana era molto legata all’oggetto: “Era un ricordo di nostro papà Piero”, racconta Laura che ormai ha perso le speranza di ritrovare la collana, ma vuole lanciare un appello ai suoi concittadini.

“Purtroppo – dice amareggiata – non ci sono telecamere in zona, quindi sicuramente sarà impossibile ritrovare il ciondolo, il ladro andrà a vendersi tutto da qualche parte…Ma se qualcuno ha visto qualcosa per favore informi la polizia, a cui abbiamo sporto denuncia. Questo post – sottolinea poi la donna – è anche per i vostri cari: che facciano attenzione”.

Nonostante lo spavento e la paura, Laura cerca di guardare anche il lato positivo della vicenda: “Per fortuna – conclude – è andata bene, mia mamma non è caduta e non si è fatta male”.