“Antifa’ faccia di m….”: cartello contro l’Anpi appeso sulla porta delle sede

Carcare. Brutto episodio nei confronti dell’Anpi di Carcare, dove ieri mattina (27 giugno) un membro dell’associazione, una volta raggiunta la sede, ha trovato una spiacevole sorpresa. Sulla porta d’ingresso, infatti, c’era appeso un cartello: “Antifa’ faccia di m….”, queste le parole scritte in bianco sullo sfondo nero.

Questa mattina il presidente Gino Guastamacchia ha provveduto a denunciare l’accaduto ai carabinieri. “Abbiamo ricevuto ieri questa attenzione assai grottesca, che fa il punto sul momento che stiamo vivendo anche in un paese come Carcare – commenta il presidente carcarese – Il risvolto di questa azione è premiante per l’ANPI sezione di Carcare, poiché significa che ci siamo, che la nostra operatività è quella giusta, già premiata quest’anno con un forte aumento delle adesioni, in più che siamo riconosciuti presenti nella gente e per la gente con la nostra attività democratica antifascista quotidiana. Continueremo ad essere, e saremo sempre più incisivi, nella nostra comunità con i valori della Costituzione nata dalla Resistenza”.

L’Anpi di Carcare quest’anno è stato impegnato soprattutto nelle scuole. Un risposta concreta ad un altro brutto episodio avvenuto due anni fa, quando sempre contro la sezione era stato appeso uno striscione che recitava: “Fuori l’Anpi dalle scuole”. Lo striscione era stato collocato sulla Sp29 nella zona dell’ex casello di Vispa, accanto a quello “in difesa” dell’ospedale di Cairo Montenotte, ed era stato poi rimosso dalla polizia locale.