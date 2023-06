Andora Volley, Alessia Ammendola: “Annata positiva per le giovanili, prima squadra? Anche in C grandi soddisfazioni”

Andora. La lunga stagione 2022-2023 sta per volgere al termine, tra qualche giorno si volterà ufficialmente pagina e si dovrà ripartire da quanto fatto nell’annata precedente. In casa Gabbiano Volley Andora le idee sono già ben chiare, tanto che è già stato scelto il tecnico per la Serie C, squadra affidata a coach Giordano Siccardi, con Alessia Ammendola, che oltre a proseguire il suo percorso nello staff della prima squadra, concentrerà le sue attenzioni sul settore giovanile. E’ proprio con lei che siamo andati a tracciare un piccolo bilancio della stagione.

“Annata positiva per il settore giovanile, abbiamo conquistato la salvezza in Seconda Divisione, risultato centrato meritatamente sul campo punto dopo punto. L’obiettivo era quello di far crescere tecnicamente e mentalmente le ragazze, posso dire che ci siamo riusciti – commenta – Lo stesso gruppo ha disputato anche un buon campionato in U16, piazzandosi in 4° posizione nel proprio girone, migliorando inoltre il risultato della passata stagione. Le ragazze sono cresciute sia sotto il profilo tecnico sia dal punto di vista mentale, hanno creato un’ottima amalgama aiutandosi nei momenti di difficili, questa è una base solida da cui ripartire”.

Dopo la conquista del campionato di Serie D, la società ha optato per un tecnico di grande esperienza, che sarà anche direttore tecnico di tutta l’area sportiva, fresco vincitore proprio della C dove le biancoblù faranno ritorno: “L’arrivo di coach Siccardi sta a indicare come l’obiettivo della società sia quello dare continuità al lavoro tra settore giovanile e prima squadra, in modo da avere lo stesso metodo di lavoro su tutti i gruppi e trasmettere l’ambizione alle giovani di puntare all’esordio nel campionato di Serie C. La cavalcata trionfale della passata stagione ha dimostrato come il lavoro sul campo e la compattezza del gruppo siano l’unica strada da percorrere per ottenere dei risultati e sono sicura che anche quest’anno la prima squadra ci darà soddisfazioni”.

Una società in continua crescita: “Gli obiettivi sono e devono essere sempre gli stessi – dice Ammendola – : crescere con i numeri a partire dal settore promozione, migliorare la posizione in classifica di tutte le categorie e quest’anno in aggiunta anche mantenere il titolo della Serie C. Vogliamo diventare una società di riferimento nella zona”.

Alessia, nonostante il trionfo, cede la guida tecnica al servizio del club: “Per quanto riguarda la mia posizione avevo già deciso indipendentemente dal risultato finale della prima squadra di occuparmi del settore giovanile, perché è quello di cui la nostra società adesso ha bisogno. Sono convinta che poter concentrare tutte le mie energie in questo settore possa far crescere ulteriormente il livello della nostra società. Sento la responsabilità di questo lavoro, non vedo l’ora di poter iniziare la nuova stagione con i gruppi U16, U18 e Seconda Divisione. E’ giusto sottolineare che il lavoro graduale ha portato i suoi frutti, riusciremo ad allestire cinque squadre dalla U12 alla U18, è per noi motivo di grande orgoglio”.