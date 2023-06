Andora. E’ stato avviato questa mattina ad Andora il desanilizzatore che fornirà alla rete idrica di Andora circa 3000mc al giorno di acqua dolce con l’obiettivo di contrastare l’insorgenza del fenomeno dell’acqua salata dai rubinetti. “Già da domani nella rete dell’acquedotto di Andora verrà immessa più acqua dolce – dichiara il sindaco Mauro Demichelis, affiancato dalla sua maggioranza – Abbiamo fatto il massimo che il Comune poteva fare per aumentare l’approvvigionamento idrico di Andora, riuscendo a sostituirci a Rivieracqua grazie ad una lunga ed articolata procedura tecnico-burocratica durata mesi”.

“È uno sforzo economico notevole, ma necessario in quanto il cuneo salino minaccia i nostri pozzi e Rivieracqua, non solo non lo avrebbe noleggiato, ma nel suo piano di emergenza per contrastare l’emergenza idrica durante l’estate, aveva previsto esclusivamente cisterne per la strada, autobotti e distribuzione di bottiglie d’acqua. Un assurdità: non sarebbe cambiato nulla rispetto alla scorsa estate, stante che hanno ammesso che i lavori del Master Plan sono in ritardo. Rivieracqua ha tecnici competenti, ma non riesce a raggiungere i risultati nei tempi stabiliti. Fortunatamente cercavamo da tempo il desalinizzatore ed eravamo pronti ad intervenire”.

Demichelis ha sottolineato l’eccezionalità della procedura attuata che, grazie ad una ordinanza sindacale ha riaperto al Comune i cancelli della centrale di pompaggio del Chiappone, acquedotto in gestione a Rivieracqua, dove le ditte incaricate in somma urgenza dal dirigente comunale dell’area tecnica Paolo Ghione, hanno collocato i due moduli dei desalinizzatori, predisposto i collegamenti idraulici e elettrici per alimentare le potenti macchine, fra le poche disponibili in Italia, il cui noleggio costerà al Comune circa 7.000 euro al giorno. “Se non avessimo avuto la solidità economica e l’aiuto del commissario all’emergenza idrica Giovanni Toti – continua il sindaco Mauro Demichelis – I cittadini avrebbero subito nuovamente l’imbarazzante immobilismo di Rivieracqua”.

Il sindaco Demichelis, ha speso parole di elogio per il vice sindaco Paolo Rossi, che con grande coraggio e determinazione, ha accettato una delega al servizio idrico in un momento di crisi e ha lavorato molto affinché Andora avesse il dissalatore. Un efficace gioco di squadra, fra amministrazione, funzionari comunali e imprese ha permesso in tempi da record di installare i macchinari.

guarda tutte le foto 9



Nuovo dissalatore per Andora

“Grazie al dirigente dell’area tecnica, architetto Paolo Ghione, all’ingegner Alice Zanetti, alle ditte Icose, Tecnosaldo Bertone impianti che in pochi giorni hanno realizzato gli allacci idraulici ed elettrici – ha dichiarato il vice sindaco Paolo Rossi – Il dissalatore è operativo ed è una prima importante, concreta e intelligente risposta al problema dell’acqua salata. Più di così e meglio di così il Comune non poteva fare”.

“Abbiamo noleggiato uno dei pochissimi impianti di questo livello presenti sul territorio nazionale: questa è una pagina importante nella storia di Andora. Ci sarà qualche scienziato da social che certamente continuerà a denigrare, ma noi continuiamo a lavorare con serietà per dare risposte vere ai problemi della comunità”.