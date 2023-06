Andora, il presidente della croce bianca Giovanni Poggio insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica

Andora-Savona. L’andorese Giovanni Poggio, attuale presidente della Croce Bianca di Andora, è fra i savonesi che questa mattina sono stati insigniti dal Prefetto di Savona Enrico Gullotti, del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

L’onorificenza gli è stata consegnata per meriti derivati dalla sua attività di volontario: quale socio dell’Avis e donatore fin da giovanissimo, si è distinto per aver superato le cento donazioni. Presente alla cerimonia di consegna il sindaco Mauro Demichelis che ha espresso parole di elogio e ammirazione per Poggio.

“Le più vive e sincere congratulazioni al nostro concittadino Giovanni Poggio che questa mattina ha ricevuto dal Prefetto il riconoscimento onorifico di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana – ha dichiarato Demichelis – E’ certamente noto, il costante impegno nel sociale che ha caratterizzato la carriera professionale, politica e di volontariato dell’attuale Presidente della Croce Bianca. Una vita al servizio della comunità di Andora e non solo, in cui si è speso moltissimo e personalmente. Il prestigioso riconoscimento ricevuto valorizza in particolare il suo impegno nell’AVIS, con più di cento donazioni effettuate. Un esempio davvero encomiabile”.

Giovanni Poggio, è stato per 40 anni, educatore professionale, specializzato nell’inserimento lavorativo delle persone portatrici di disabilità, presso la ASL 2 Savonese. Oltre che volontario di lungo corso, è stato vice sindaco di Stellanello, Assessore della Comunità Montana Ingauna e per 10 anni consigliere comunale ad Andora con deleghe, in entrambi i casi, ai Servizi sociali.