Andora, a Palazzo Tagliaferro il saluto dell’amministrazione ai ragazzi che hanno terminato le scuole medie

Andora. Grande pomeriggio di festa ieri a Palazzo Tagliaferro per i bambini e i ragazzi delle scuole dell’Istituto Comprensivo Andora – Laigueglia; si sono tenute infatti la cerimonia di premiazione per i ragazzi che hanno finito la III Media e la inaugurazione della mostra dei bambini dell’Infanzia. Alla consegna delle pergamene di congratulazioni nella Sala Consiliare, erano presenti tra le autorità il Sindaco di Andora Mauro Demichelis, il Presidente del Consiglio Comunale Daniele Martino, il Presidente di Ama Fabrizio De Nicola, il Direttore di Ama Eugenio Ghiglione, il Sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi, il Consigliere all’Istruzione di Laigueglia Lucia Facchinieri e il Sindaco di Stellanello Claudio Cavallo.

“Mi complimento con le ragazze e i ragazzi che hanno raggiunto questo importante traguardo – ha dichiarato il Presidente Daniele Martino – Da oggi entrano un po’ di più nel mondo dei grandi e concludono un ciclo di studi fondamentale per la loro crescita didattica ma soprattutto personale. Ringrazio sentitamente il Preside Michele Formica, il Vice Preside Ramona Piccoli, gli Assessori all’Istruzione e al Sociale Maria Teresa Nasi e Monica Risso, tutti i professori e il personale Ata per la disponibilità e competenza che dimostrano costantemente; in questi anni complessi, hanno guidato tutti insieme i ragazzi con impegno e passione nei loro momenti di crescita e di studio.”

Durante il pomeriggio, sono stati premiati anche i ragazzi che hanno ottenuto la Certificazione Trinity Grado 5, coordinati dalla prof.ssa Cristina Alizeri; hanno acquisito il prestigioso titolo Alberto Monaco, Alessia Xhemali, Alice Pezzotti, Ascanio Marelli, Doha Nahil, Elena Scola, Federico Zitani, Marta Melotto, Noemi Xhemali, Rebecca Salati, Riccardo Vigna, Tommaso Punzi e Wendy Gjinai.

Sono state inoltre consegnate le attestazioni delle buone pratiche ambientali del Progetto Fee, coordinate dal prof. Fabrizio Griggio.

Al Museo Mineralogico “Luciano Dabroi”, si è tenuta infine la inaugurazione della mostra “Io sono Arte”; culmine di un’esperienza di didattica museale che ha virtualmente condotto i bambini della Scuola dell’Infanzia “Don Angelo Bianco” di Andora nei più importanti musei del mondo, la mostra “Io sono Arte” ha portato i bambini a dismettere i panni di spettatori per vestire quelli di artisti. Gli alunni e le alunne dell’ultimo anno dell’infanzia, con la collaborazione dei compagni più piccoli, espongono fino a Domenica a Palazzo Tagliaferro le opere ispirate da questo viaggio nei luoghi della creatività mostrando a noi adulti come sia vero quanto detto da Eugenio Montale, ossia che “ogni opera d’arte”, prestandosi a sempre nuove interpretazioni e rielaborazioni, “porta scritto: ‘più in là’.