Anche ad Albenga polemiche per il minuto di silenzio a Berlusconi, l’assessore Gaia diserta. Ciangherotti: “Gesto triste”

Albenga. Un consiglio comunale flash quello di ieri ad Albenga, ma anche in questo caso non è mancata la polemica (a distanza). Se la seduta del parlamentino ingauno si è svolta senza intoppi, con un unico punto all’ordine del giorno, a far discutere, come in tanti altri Comuni (e in Regione), è stato il minuto di silenzio in memoria di Silvio Berlusconi.

È stato proposto dal presidente del consiglio comunale Diego Distilo in apertura di seduta e tutti hanno preso parte alla commemorazione. Ma non poteva non saltare agli occhi l’assenza dell’assessore Marta Gaia (Pd), in genere sempre puntuale, ma entrata in sala solo al termine del minuto. E non per caso.

“È stata una scelta coerente con le mie idee e il mio percorso”, ha confermato, senza nascondersi, lo stesso assessore ai Servizi Sociali.

Ma se la serata è proseguita in modo tranquillo, la polemica è nata questa mattina con l’intervento a distanza del consigliere di minoranza e coordinatore di Forza Italia ad Albenga Eraldo Ciangherotti, ieri assente.

“Purtroppo per motivi personali non sono riuscito ad essere presente alla seduta di consiglio convocata velocemente per obblighi di legge, ma ringrazio il presidente Distilo per aver dedicato un minuto di silenzio a Silvio Berlusconi, grande imprenditore e rivoluzionario politico, – ha spiegato, per poi passare ad un duro attacco frontale. – Marta Gaia ha fatto bene a non partecipare al momento di ricordo perché non ne sarebbe stata all’altezza. Nessuno conosce l’assessore al sociale nè come politica nè come lavoratrice, tutti però sanno che percepisce lo stipendio dal Comune”.