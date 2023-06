Allo Spiderman savonese Mattia Villardita il premio don Nando Negri 2023

Savona. Un altro riconoscimento per lo “Spiderman” savonese Mattia Villardita, a cui è stato assegnato il Premio Bontà don Nando Negri 2023. Obiettivo dell’omonima associazione è, infatti, quello di premiare coloro che si sono contraddistinti per il loro aiuto alle persone più deboli e bisognose, così proprio come faceva don Nando. E come fa oggi il supereroe savonese.

La motivazione del premio

La giuria, presieduta dal dottor Giorgio Karalis, motiva così la scelta: “La giuria del Premio Bontà 2023 ha deciso all’unanimità di assegnare il premio a Mattia Villardita, che nei panni di Spiderman-Uomo Ragno spende la sua giovane età portando sorriso e gioia ai piccoli pazienti degli ospedali. Affetto da tre diverse patologie congenite, che dai sette ai ventidue anni gli hanno comportato ben quindici interventi chirurgici e lunghissime degenze all’ospedale Gaslini, Mattia Villardita, per tutti lo Spiderman di Savona, dedica tempo al volontariato. Ai bimbi dona le medaglie con l’Uomo Ragno e le magliette dell’amicizia, come premio per aver superato le fatiche del ricovero. Oggi trentenne, Mattia Villardita è impiegato presso il porto di Vado Ligure (SV); da tre anni non va in ferie e si sente un volontario freelance. Inizialmente andava solo all’ospedale Gaslini e in quello di Savona. Ultimamente ha fatto visite a sorpresa in quasi tutti gli ospedali pediatrici d’Italia”.

Menzione speciale per la dottoressa Corinna Gandolfo

La giuria ha inoltre deciso di menzionare con una segnalazione speciale la dott.ssa Corinna Gandolfo, anestesista nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Lavagna, “che impreziosisce la professione di medico rianimatore tra i pazienti con una presenza discreta ed efficace, suggerendo parole di conforto e speranza che rasserenano l’animo dei loro familiari. Dedica tempo, anche oltre l’orario di servizio, per essere vicina ai parenti delle persone ricoverate, in terapia intensiva e in rianimazione, che affrontano l’angoscia dei momenti nei quali sembrano svanire le speranze.

Durante la pandemia Covid-19, coordinatrice, nella funzione di primario, ha guidato il reparto dedicato nella struttura ospedaliera di Sestri Levante, con disponibilità continua e generosa abnegazione, condivise dai suoi collaboratori in modo ammirevole”.

La consegna del premio l’8 luglio

Il Premio Bontà don Nando Negri sarà consegnato nel pomeriggio di sabato 8 luglio 2023 presso il Centro San Salvatore – Villaggio del Ragazzo di Cogorno, al termine della messa che verrà celebrata alle ore 18:00 in occasione dell’AdDio a don Nando, l’annuale celebrazione della memoria del sacerdote scomparso il 6 luglio 2006.

Si informa che, purtroppo, nel pomeriggio di sabato 8 luglio Mattia Villardita “Spiderman” non potrà essere presente alla premiazione in quanto impegnato come Uomo Ragno presso un ospedale fuori regione. Il premio gli sarà consegnato di persona in altra data presso il Centro Benedetto Acquarone di Chiavari, dove è atteso con gioia dai ragazzi che frequentano la struttura.