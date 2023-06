Alle Cengiadi Luca Rosati con la sua ape che va ai 145km/h e il campione di bmx Alessandro Barbero

Cengio. Due super ospiti alle 18° edizione delle Cengiadi, che si terrà dal 23 al 25 giugno, quando nel paese valbormidese arriveranno il pluricampione italiano di bmx Alessandro Barbero e il pilota Loris Rosati con la sua Ape-proto motorizzata Honda Hornet 600.

Da una delle discipline più spettacolari del ciclismo, si passerà dunque ai motori con un sport meno conosciuto, ma sicuramente altrettanto affascinante: l’Ape viene trasformata in un vero e proprio bolide, riuscendo a raggiungere una velocità di 145km/h. Di quei mezzi ne rimane in pratica solo la cabina, il resto viene sostituito con motori stradali o da motocross. Le gare sono a cronometro oppure con tutti i cancorrenti in pista a darsi “sportellate”.

A raccontare questo mondo ci penserà Luca Rosati, campione italiano di Ape Proto che sabato 24 giungo, al pomeriggio, sarà in località Isole con la sua Saetta Mcqueen numero 95.

Il giorno successivo sarà invece la volta di Alessandro Barbero, atleta che vanta il titolo di campione italiano di bmx vinto 4 volte, oltre a diversi trofei conquistati in giro. Il grande pubblico l’ha conosciuto anche per la sua partecipazione nel 2013 al Italia’s Got Talent, dove in finale si è classificato al 5° posto. Senza dimenticare la sua esperienza nel Cirque du Soleil. Nel pomeriggio di domenica 25 a Cengio sarà possibile vedere dal vivo i suoi trick unici e spettacolari, insieme a quelli del Kobra Bmx Team.

Ma non solo, alla manifestazione che dal 2006 è organizzata dall’associazione “Un sorriso per tutti” tanti saranno gli appuntamenti (gratuiti) con gli sport e le attività proposte, dalle più tradizionali alle più goliardiche: dal calcio al basket, dallo yoga alla ginnastica posturale, dalla gara di biglie su sabbia alla corsa nei sacchi, dagli scacchi giganti al tiro ai barattoli fino alla gara delle rotoballe. Tra le novità di questa edizione anche l’esposizione di camion, con in palio 5 premi (best illuminazione, top scarico , le top 3 estetica, camion con più km , best audio). Alla sera non mancherà l’appuntamento con la buona cucina e la cena a base di pesce.

IL PROGRAMMA

VENERDI 23 GIUGNO

ORE 17.00 TORNEO DEL CUORE (CALCIO A 7)

N.I.D.A. ONLUS – MILLESIWOOD – CRI CENGIO

PINK TEAM – COOPERATIVA IL BAFFO – TEAM CENGIADI

PARTENZA DEL TEDOFORO (ritrovo di tutti i tedofori alle ore 17.45 di fronte al Comune di Cengio)

Giro per le frazioni di Cengio e arrivo del tedoforo in località Isole: INAUGURAZIONE UFFICIALE CENGIADI

CENA A BASE DI PESCE (disponibile altro menù) – PRESSO LOCALI PROLOCO DALLE ORE 19.00

(prenotazioni: CAMU 339.5768714 – STAFF 389.8090165)

Per tutta la serata CENGIADI MODEL EXPO esposizione di modellini in scala (in collaborazione con Riviera Model Show)

SABATO 24 GIUGNO

Dalle 8 CALCIO ADULTI a 5 giocatori da 16 anni compiuti (In collaborazione con USD CENGIO CALCIO)

Per tutta la giornata: campo di allenamento per OCR/Spartan Race (in collaborazione con Project Ephebatos)

Per tutta la giornata: SCACCHI GIGANTI (in collaborazione con ANTEAS SV)

Dalle ore 10 e per tutta la giornata, CENGIADI MODEL EXPO esposizione di modellini in scala (in collaborazione con Riviera Model Show)

DALLE ORE 10 e per tutta la giornata, Tiro ai Barattoli- Shooting Cans (in collaborazione con FASTRACK TRAINING)

Dalle ore 10: TRUCKS DAY! EXPO CAMION E AUTO SPORTIVE (In collaborazione con: DEMOLIZIONI RINALDI CENGIO)

INFO E ISCRIZIONI: LILLO: 342 3226289 STAFF: 389 8090165

DALLE 13 ALLE 14 PAUSA PRANZO

Nel Pomeriggio: STUNT SHOW CON LORIS ROSATI E L’APE-PROTO MOTORIZZATO HONDA HORNET 600 (in collaborazione con MULTIVETRO srl SALICETO)

Dalle ore 14 alle 16 BIGLIE SU SABBIA (in collaborazione con CONSULTA GIOVANILE CENGIO)

Dalle ore 15 alle 19 CALCIOBALILLA (in collaborazione con CONSULTA GIOVANILE CENGIO)

Dalle ore 15 alle 19 BASKET e MINI BASKET con struttura gonfiabile (in collaborazione con ASD BASKET CAIRO)

Dalle ore 17 alle 18 CORSA NEI SACCHI (in collaborazione con CONSULTA GIOVANILE CENGIO)

Dalle ore 17 attività di Yoga Bambini (in collaborazione con Donne e Bambini – Cengio)

Dalle ore 17 alle 19 Educazione Ginnastica posturale e Cardio Tone con LE RAGAZZE DI MANUELA

Dalle ore 18 alle 19 GARA DELLE ROTOBALLE (in collaborazione con CONSULTA GIOVANILE CENGIO)

CENA A BASE DI PESCE (disponibile altro menù) PRESSO LOCALI PROLOCO DALLE ORE 19.00

(prenotazioni: CAMU 339.5768714 – STAFF 389.8090165)

DOMENICA 25 GIUGNO

Dalle ore 9 alle 12 PING PONG (in collaborazione con CONSULTA GIOVANILE CENGIO)

Dalle ore 9 BEACH VOLLEY (in collaborazione con NEW VOLLEY VALBORMIDA)

Dalle ore 9 alle 13 CALCIO: BAMBINI (fino a 8 anni) RAGAZZI (9-15 anni) (in collaborazione con USD CENGIO CALCIO)

Per tutta la giornata: campo di allenamento per OCR/Spartan Race (in collaborazione con Project Ephebatos)

Per tutta la giornata: SCACCHI GIGANTI (in collaborazione con ANTEAS SV)

Dalle ore 9 alle 12 PASSEGGIA E DEGUSTA ritrovo alle ore 9 presso RECEPTION CENGIADI – loc. Isole (in collaborazione con NOBERASCO)

DALLE ORE 10 e per tutta la giornata, Tiro ai Barattoli- Shooting Cans (in collaborazione con FASTRACK TRAINING)

Dalle ore 10 e per tutta la giornata, CENGIADI MODEL EXPO esposizione di modellini in scala (in collaborazione con Riviera Model Show)

DALLE 13 ALLE 14 PAUSA PRANZO

Dalle ore 14 alle 15 DRAGON BIKE BAMBINI e RAGAZZI con ALESSANDRO BARBERO CAMPIONE ITALIANO BMX

Ritrovo alle ore 13.45 presso RECEPTION CENGIADI loc. Isole

Nel pomeriggio FLOORBALL presso Cengiadi Field Arena (in collaborazione con ASD La Rosa dei Venti di Mallare)

Nel pomeriggio: BMX FREESTYLE SHOW CON IL KOBRA BMX TEAM E IL QUATTRO VOLTE CAMPIONE ITALIANO ALESSANDRO BARBERO DIRETTAMENTE DAL CIRQUE DU SOLEIL

Nel pomeriggio esibizione di Pattinaggio Artistico (in collaborazione con ASD Skate Revolution)

Dalle 15 alle 16 TIRO ALLA FUNE (in collaborazione con CONSULTA GIOVANILE CENGIO)

Dalle ore 15 alle 19 BASKET e MINI BASKET con struttura gonfiabile (in collaborazione con ASD BASKET CAIRO)

Dalle ore 17 attività di Yoga Bambini (in collaborazione con Donne e Bambini – Cengio)

DALLE ORE 17.30 LANCIO DELL’ UOVO

ORE 19.00 CIRCA PREMIAZIONI