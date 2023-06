Albisola, lavori di messa in sicurezza del ponte sulla Sp2 a Ellera: modifiche ai bus per le linee 17 e 18

Albisola Superiore. Lavori di messa in sicurezza del ponte sulla Sp2 “Albisola – Ellera – Stella” al km 5+543 in frazione Ellera. Il cantiere per effettuare l’intervento di impermeabilizzazione della soletta prevede un limite di transito ai mezzi con larghezza superiore a 2,30 metri.

La limitazione, di conseguenza, comporta alcune modifiche per i bus di Tpl, con particolare riferimento alle linee 17 e 18: la corsa in partenza alle ore 17,05 da Savona per Sassello fino a sabato 24 giugno, deve fare ingresso e regresso da Albisola Superiore a Luceto, invertendo la marcia presso la rotonda in centro al paese.

Tutte le altre corse con transito da Ellera effettueranno il servizio per l’utenza e i viaggiatori con mezzi idonei al limite di larghezza consentito.

I mezzi di soccorso invece possono transitare liberamente.