Albisola, inaugurata la nuova area canina: “Finalmente uno spazio in centro per i nostri amici a 4 zampe”

Albisola Superiore. E’ stata inaugurata questa sera la nuova area canina ad Albisola Superiore, in via Mariconi, poco distante dalla stazione ferroviaria.

“Siamo finalmente riusciti a realizzare uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe in centro” ha espresso il vicesindaco Roberto Gambetta, presente all’evento di inaugurazione insieme agli assessori Massimo Sprio, Luca Ottonello e Simona Poggi. “Si tratta di un‘area in fase di sperimentazione per tre o quattro mesi: si chiede perciò il rispetto di tutti. L’invito è quello di pensare a questo spazio come un’area di tutti” tiene a dire Gambetta.

“Visto che si trova in una zona centrale, per assicurare una convivenza sostenibile con i residenti viene disposto un orario di apertura e chiusura dell’area: dalle 9 alle 20 – aggiunge il vicesindaco -. Inoltre, una novità: quest’area sarà gestita anche con il sostegno di un gruppo volontario di residenti che avrà una copia delle chiavi. Un ringraziamento particolare va all’impegno e alla disponibilità che manifestano i membri del gruppo che presto faranno nascere una vera e propria associazione”.

Il nuovo spazio è un’oasi di circa 900 mq, con cinque alberi che cresceranno ad alto fusto per riparare dal caldo in estate e due panchine. La sua nascita è frutto della chiusura dell’area canina precedente che era situata in via Sisto IV, a seguito dei lavori di riqualificazione del complesso di San Pietro.

L’area per lo sgambamento dei cani, costata al Comune circa 40mila euro, è recintata con rete metallica in modo da poter lasciare scorrazzare liberi i propri cani. Inoltre, è dotata di un fontana per abbeverare gli animali e di cestini per la raccolta delle deiezioni. Al suolo ghiaia arrotondata pensata per non recare danno alle zampe dei pelosetti. Nei prossimi giorni verrà anche montato un gazebo per riparare dai raggi del sole durante quest’estate, in attesa che crescano i nuovi alberi piantati.

Come anticipato dal vicensindaco Gambetta, presto verrà realizzata un’ordinanza per vietare l’accesso ai cani nel vicino parco dei Conradi, che ha registrato alcuni malcontenti per il comportamento scorretto di alcuni proprietari di cani: “Con la vicinanza di quest’area dedicata agli amici a 4 zampe non sarà più necessario portarli lì”, conclude.