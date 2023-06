Albisola, festa per i 30 anni del Centro Ragazzi

Albisola Superiore. Festa al Centro Ragazzi di Albisola Superiore. Si conclude un anno scolastico e questo per i ragazzi è già un valido motivo per far festa e divertirsi. Ma quest’anno l’occasione è di quelle veramente speciali: si festeggiano i 30 anni, un compleanno importante.

E per farlo, i ragazzi e le educatrici hanno organizzato una grande festa serale che ha coinvolto tutti gli iscritti, ultimo appuntamento di una serie di attività di carattere culturale e ricreativo svolte nei mesi di maggio e giugno.

“È stata l’occasione per salutare i ragazzi con un grande abbraccio e una serie di momenti di gioia e condivisione che si spera li accompagnino nel loro percorso di vita”, commenta la coordinatrice, Renata Chiminello.

Il Centro Ragazzi, un servizio dell’ambito territoriale delle Albissole gestito dalla cooperativa Progetto Città, è un servizio rivolto ai ragazzi dei due comuni che opera sul territorio e proprio le attività legate al territorio hanno fatto da padrone della festa finale.

I bambini ed i ragazzi, insieme alle educatrici Renata, Adelia e Sabrina, hanno ridipinto i giochi realizzati dal Centro nel cortile dell’istituto comprensivo “De André” che li ospita; hanno confezionato simpatiche magliette e trasformato semplici sassi in piccoli dipinti, nell’ambito dell’iniziativa internazionale diffusa sui social “Un sasso per un sorriso”.

Per conoscere le peculiarità del proprio territorio hanno sperimentato la manipolazione della creata attraverso la realizzazione di piastrelle in terracotta e hanno visitato Casa Museo Jorn scoprendo il mondo della ceramica.

Una delle novità di quest’anno è stata l’attività denominata “Challenge Studio”, che ha visto i bambini ed i ragazzi del Centro impegnati in sfide di carattere didattico, a sostegno e rafforzamento dell’apprendimento scolastico in chiave ludica.

Si chiude così un anno importante dando appuntamento al prossimo anno scolastico per una nuova edizione di questo storico servizio.