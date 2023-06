Albenga Volley, l’Under 13 conquista il titolo territoriale

Albenga. Il poker è servito! L’Under 13 dell’Albenga Volley ha conquistato nella giornata di venerdì 2 giugno il titolo territoriale, superando in semifinale il Conad City Mazzu per 2 a 0 (25-12, 25-18) e in finale il San Pio X Pallavolo Loano in rimonta per 2 a 1 (18-25, 25-15, 15-10). La final four si è disputata a Leca d’Albenga.

Un successo costruito grazie al grande lavoro fatto in palestra dalle ragazze di coach Pezzillo, che ora potranno misurarsi nelle finali con le altre vincitrici territoriali.

Si tratta di un altro grande traguardo per la società ingauna nella stagione 2022/2023, dopo la conquista della promozione in Serie B2 e della Coppa regionale e le vittorie nelle rispettive categorie delle formazioni Under 16, Under 14 e Under 12.