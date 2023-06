Albenga, Vannucci: “Un assessore di sostegno alla sicurezza? Negli ultimi 10 anni la città è rinata”

Albenga. “Non riesco a comprendere come il consigliere Roberto Tomatis, rappresentante di Fratelli d’Italia in consiglio comunale unitamente al suo compagno di partito Diego Distilo, non vogliano vedere, o facciano finta di non vedere, come la nostra città, malgrado i loro tentativi di gettare fango sulla nostra amministrazione, in questi ultimi dieci anni, sia praticamente rinata sia da un punto di vista commerciale che turistico, circostanza dati alla mano e sotto gli occhi di tutti”.

Non tarda ad arrivare la riposta dell’assessore Mauro Vannucci all’affondo del consigliere di Fdi Roberto Tomatis, che in una nota ha invitato l’amministrazione a mettere in campo un assessore di sostegno alla sicurezza.

“I consiglieri Tomatis – Distilo – prosegue -, che solitamente straparlano a 360 gradi , probabilmente poco s’intendono di sicurezza e sanno benissimo che la nostra polizia locale sta facendo i salti mortali per garantire la sicurezza nella nostra città per cui l’assessore sottoscritto non ha necessità di nessun sostegno”.

“Di qualche sostegno – sottolinea Vannucci – avrebbe bisogno il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, che pensa di risolvere il problema sull’immigrazione clandestina, donando ingenti somme ai governi di provenienza che potrebbero benissimo controllare questo fenomeno. Invece, da quando il nostro governo nazionale si é installato, questo fenomeno , addirittura risulta quadruplicato e la Meloni, mi pare che sia recentemente ritornata dalla Tunisia, come suol dirsi, con le ‘pive nel sacco’”.

“Allora mi chiedo, considerato che lo scalpitante agire dell’opposizione é strumentale alle prossime elezioni, ciò significherebbe che se malauguratamente amministrassero loro Albenga verrebbe invasa da extracomunitari clandestini e ciò con ogni conseguenza anche dal punto di vista della sicurezza…Meditate cittadini, meditate”, conclude l’assessore.