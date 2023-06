Albenga, Valentina Rota si aggiudica la fascia di Miss Pin Up 2023

Albenga. Con il Pin Up day di domenica 25 giugno si è chiusa la tre giorni di “Un mare di emozioni”.

La sfilata organizzata da Domenica Lemma e Timothy Oddera di Target con il patrocinio del Comune di Albenga, dietro la conduzione di Luca Valentini e Cristina De Stefano ha portato Valentina Rota di Vercurago ad aggiudicarsi la fascia di Miss Pin Up 2023.

Secondo posto per Serena Capacchione di Andora, terza classificata Elisa Faggiani di Pavia. Il premio Miss Fiat 500 è andato a Sofia Santoro di Milano mentre Giorgia Celso di Albenga si è aggiudicata la fascia di Miss Pin Up Hair Style.

“Si ringraziano Elvira Scutellà per le acconciature e Anna Fiori per gli addobbi – commentano gli organizzatori – Ringraziamento speciale alle P.U.O.I. — Pin Ups Of Italy che hanno partecipato all’evento con il loro stand di acconciature e trucco a offerta libera a favore dell’associazione ‘amiche per mano’ che affianca le donne colpite da tumore al seno”.