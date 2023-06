Albenga, ubriaco insulta tre amici e poi ne accoltella uno: arrestato per tentato omicidio

Albenga. Prima insulta e minaccia un gruppo di tre amici, poi tira fuori un coltello e colpisce per due volte uno dei ragazzi. Arrestato nella notte dai carabinieri di Albenga un 26enne nordafricano, pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale: l’accusa è di tentato omicidio e porto abusivo di armi.

Il fatto, come annunciato da IVG, è accaduto intorno alle ore 3:00 di questa notte, quando un gruppo di tre amici del posto stava camminando per riprendere le proprie autovetture in piazza Petrarca ad Albenga, dopo aver trascorso una serata insieme ad altri amici nei locali del centro storico. Una volta arrivati nella centralissma piazza del Popolo, il gruppetto di amici è stato avvicinato dallo straniero che, senza alcun particolare motivo, ha iniziato ad insultarli e minacciarli.

A nulla sono valsi i tentativi dei tre ragazzi che, volendo solo tornare a casa dopo una serata trascorsa in allegria, hanno cercato di allontanarlo, volgendogli le spalle per raggiungere le proprie autovetture parcheggiate a pochi metri di distanza. Lo straniero, infatti, visibilmente ubriaco e verosimilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, cogliendoli di sorpresa e approfittando del fatto che tutti e tre si erano girati di spalle, ha tirato fuori un grosso coltello da cucina, aggredendo da dietro uno dei tre malcapitati, colpendolo con due fendenti.

Il primo colpo ha raggiunto il ragazzo alla nuca, mentre il secondo, anche questo diretto al volto del giovane, fortunatamente non ha colpito il bersaglio, attingendo comunque la vittima alla mano sinistra.

L’epilogo poteva essere ben più grave, se non fosse stato per l’immediato e deciso intervento dei due amici, accorsi in soccorso della vittima, che sono riusciti ad allontanare lo straniero e chiamare aiuto.

L’uomo, che aveva ancora con sè l’arma del delitto, un grosso coltello da cucina lungo più di 30 centimetri, è stato intercettato nell’attigua piazza del Popolo dai carabinieri di Albenga, che sono immediatamente intervenuti ed iniziato le ricerche.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato e, come disposto dal dott. Cirigliano, sostituto procuratore presso il tribunale di Savona, è attualmente ristretto nel carcere di Imperia.

Di fondamentale importanza nello sviluppo delle indagini si è rivelato l’impianto di videosorveglianza cittadino. Dalla visione delle immagini, infatti, è stato possibile non solo ricostruire le varie fasi dell’aggressione, del tutto corrispondente a quella raccontata dalle vittime, ma soprattutto appurare la condotta ingiustificatamente violenta tenuta dallo straniero.

La vittima dell’aggressione, trasportata al pronto soccorso di Pietra Ligure, ha riportato lesioni giudicate guaribile in 20 giorni.