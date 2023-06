Albenga, rivoluzione per la Serie D? Le possibili partenze e il pensiero su Donaggio

Albenga. Questa mattina è stata diffusa la notizia di un possibile scambio tra il portiere ingauno Tommaso Scalvini e il centrocampista valbormidese Francesco Berretta.

Ma attenzione perché i movimenti in uscita non sembrerebbero finire qui. Tutt’altro, giacché sul taccuino della stessa Cairese e dell’Imperia sono finiti diversi giocatori bianconeri: Tommaso Scarrone conteso tra le due società, i gialloblù avrebbero contattato anche Leonardo Di Salvatore e Mattia Grandoni, mentre i nerazzurri Filippo De Benedetti.

Situazione, quindi, tutta da definire in casa ingauna, nell’attesa di partire con la campagna acquisti. Si inizia a mormorare il nome in entrata di Luca Donaggio, tuttavia occorrerà comprendere quanto verrà confermato della passata formazione che ha vinto l’Eccellenza. Da valutare la permanenza della stragrande maggioranza della rosa: del portiere Radu Mitu seguito dalla Cairese assieme a Claudio De Sousa, passando per i due gemelli Graziani e anche per Costantini. In attesa di una maggior chiarificazione, ci si addentra subito nell’estate verso una Serie D che si potrebbe preannunciarsi ricca di tantissime novità.