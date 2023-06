Albenga, rivoluzione in via Michelangelo: scatta il senso unico

Albenga. “Una rivoluzione epocale per tutti coloro che frequentano la zona”, con queste parole Andrea Lupi presidente del consorzio radiotaxi Le Torri accoglie la notizia del rifacimento del manto stradale di via Michelangelo e l’istituzione, nella stessa, del senso unico.

Afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: “Era un intervento atteso che siamo riusciti a realizzare in collaborazione con il Comune di Alassio. A differenza di molti che fanno molte parole, ma nessun fatto, la nostra amministrazione agisce”.

“Aver istituito il senso unico in via Michelangelo è molto importante anche per ragioni legate alla sicurezza, – continua l’assessore Vannucci. – Specie durante le serate estive, infatti, si creavano ingorghi che rendevano difficoltoso anche il passaggio di mezzi di soccorso o veicoli delle forze dell’ordine. Particolare attenzione poi alla sicurezza stradale, infatti abbiamo realizzato un’area pedonale chiaramente identificata dalle strisce”.

Chiude con un ringraziamento particolare all’amministrazione Andrea Lupi: “Sono 17 anni che faccio il taxista e posso testimoniare che questo è stato un intervento molto importante. Ringrazio l’amministrazione che lo ha eseguito”.