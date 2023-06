Albenga: proseguono i lavori per la lista ciclabile tra il centro, Leca e Bastia

Albenga. Continuano i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà il centro di Albenga alle frazioni di Leca e Bastia.

Dopo aver predisposto il cantiere ed aver effettuato la pulizia delle aree, la ditta Garofalo srl ha iniziato la realizzazione dei gabbioni di protezione e messa in sicurezza dell’argine del Centa.

Tale intervento, importantissimo per la sicurezza idrogeologica del territorio, è stato finanziato con 170 mila euro dal Comune. La pista ciclabile, invece, è stata finanziata con 600 mila euro attraverso i fondi del PNRR destinati alla mobilità ciclabile.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “I gabbioni, funzionali alla realizzazione della pista ciclabile, sono importantissimi per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio. I lavori stanno procedendo, abbiamo già provveduto alla sostituzione del guardrail e alla predisposizione del piano che ospiterà la pista ciclabile vera e propria. Quest’opera offrirà risposte concrete alle esigenze della città. I nostri concittadini potranno spostarsi in bicicletta, tranquillamente e in tutta sicurezza, da e verso il centro con molteplici vantaggi per la viabilità cittadina, la situazione parcheggi e per l’ambiente. Nell’ottica di un suo collegamento ad altre importanti ciclovie, italiane e non, infine, la nostra pista ciclabile acquisirà un’importante e non trascurabile valenza turistica.”