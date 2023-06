Albenga, porte girevoli in casa bianconera. Santi Cosenza: ”Mariani confermato, dal 1 luglio ufficializzeremo i nostri colpi di mercato”

Albenga. Si prevede una sessione di calciomercato frenetica in casa Albenga. Le recenti ufficialità riguardanti i trasferimenti di Sogno e Gargiulo alla Cairese e le voci inerenti a svariati altri membri della rosa di quest’anno i quali sarebbero pronti a seguire il loro esempio hanno creato più di qualche malumore nell’ambiente ingauno, realtà desiderosa di dire la propria anche in Serie D.

A rassicurare sulla bontà delle mosse di mercato dei bianconeri ci ha pensato Santi Cosenza. Il nuovo presidente dell’Albenga il quale è intervenuto dichiarando: “La mia strategia era di mantenere l’organico a livello dirigenziale. Per quanto riguarda invece la rosa, se noi consideriamo che un giocatore valga una certa cifra ma altrove gli viene offerto il doppio, riteniamo giusto concedergli la possibilità di partire. Ormai per i giocatori conta molto l’aspetto economico, capisco chi opta per la permanenza in Eccellenza in modo tale da poter tentare nuovamente di vincerla”.

“Oggi – ha proseguito l’intervistato – dalle 13.00 alle 19.00 siamo stati in riunione con il mister proprio per parlare del mercato, sia in entrata che in uscita. Abbiamo fatto alcune chiamate, ma non vogliamo annunciare i nomi dei giocatori contattati prima del 1 luglio.Tutti i calciatori infatti, fino al 30 giugno, sono sotto contratto con le società in cui hanno militato durante la scorsa stagione sportiva. Ufficializzeremo i nostri acquisti dopo l’apposizione delle firme sui contratti senza dunque basarci su dei preaccordi, la considero una questione di eleganza”.

Sicuramente, in occasione della prossima stagione, i tifosi ingauni potranno continuare ad ammirare le gesta di Simone Mariani: “Posso dire che è già stato confermato, è stato il primo con cui abbiamo parlato e ha scelto di rimanere. Ora siamo in attesa di una risposta da parte dei gemelli Graziani, stiamo contattando tutti i giocatori che hanno contribuito a riportare l’Albenga in Serie D”.

Trovano conferme le voci relative al possibile scambio Beretta-Scalvini e all’interessamento della società ingauna nei confronti di Luca Donaggio. L’Albenga inoltre, per rinforzare la propria rosa, starebbe trattando con svariati under e con un esterno d’attacco al momento in forza all’Arenzano. Le prime ufficialità comunque, come sottolineato nell’intervista dal presidente Santi Cosenza, verranno diramate soltanto dopo il 3o giugno (giorno in cui scadranno i tesseramenti dei giocatori con le società di appartenenza, ndr).