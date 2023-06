Albenga, Patto per la sicurezza con la Prefettura: una ricetta per contrastare spaccio, disagio giovanile e violenza

Albenga. Comune di Albenga e Prefettura di Savona unite in nome della sicurezza e per contrastare fenomeni come spaccio, degrado, disagio giovanile e violenza domestica e di genere.

E non solo idealmente, ma attraverso un vero e proprio Patto per la sicurezza, stipulato ufficialmente oggi (29 giugno) tra i due enti e siglato dal sindaco Riccardo Tomatis e del Prefetto Enrico Gullotti.

Un accordo, della durata di 2 anni, che prevede anche l’istituzione di un’apposita cabina di regia, coordinata da un dirigente prefettizio e composta da rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle forze di polizia, che avrà il compito di monitorare, con cadenza semestrale, lo stato di attuazione del Patto stesso.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa prevede il documento, che dispone iniziative congiunte ma anche “obblighi” a cui dovranno sottostare, sotto aspetti diversi, Comune di Albenga e Prefettura.

INIZIATIVE CONGIUNTE: IMPLEMENTARE I LIVELLI DI SICUREZZA URBANA

Si concorda di avviare una serie di specifiche iniziative con l’obiettivo di innalzare i livelli della sicurezza urbana nel territorio del comune di Albenga: realizzare progettualità integrate su aree di intervento ritenute prioritarie per la sicurezza, la vivibilità e la coesione sociale della comunità; garantire il più intenso ed efficace interscambio informativo, favorendo la condivisione di notizie, dati ed analisi relative alla sicurezza della comunità locale (nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati anagrafici della popolazione residente).

Ed ancora: promuovere iniziative in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le formazioni sociali, le rappresentanze dell’impresa, del lavoro e dell’associazionismo al fine di acquisire la più ampia conoscenza delle esigenze avvertite dalle diverse categorie sociali ed economiche; in relazione ai cosiddetti fenomeni di mala movida notturna e ad eventuali connesse situazioni di degrado di aree urbane e di disturbo dei residenti provocate dagli avventori di esercizi pubblici, mantenere ad elevato livello i servizi di vigilanza svolti dalle Forze di polizia e dalla polizia locale nonché i controlli di polizia amministrativa presso locali di pubblico spettacolo, pubblici esercizi ed attività economiche in generale, con il concorso, se necessario, di amministrazioni ed enti pubblici in possesso di specifiche competenze (vigili del fuoco; Direzione territoriale del lavoro; Asl; Arpal; Agenzia delle Entrate).

I controlli dovranno essere intensificati nei periodi di maggior afflusso di pubblico e dei loro esiti si terrà conto ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti volti al mantenimento del decoro e della sicurezza urbana nonché di quelli di rigore previsti dalle normative di settore che disciplinano le medesime attività.

Sensibilizzare le attività di contrasto dell’abusivismo commerciale, esercitato anche in forma ambulante, e di eventuali fenomeni d’ingerenza della criminalità nei traffici connessi alla fabbricazione, introduzione e commercio di merci contraffatte ed alterate, in danno delle imprese e dell’economia legale, attraverso la predisposizione di servizi coordinati delle forze di polizia, con particolare riguardo alla stagione estiva e al periodo delle Festività natalizie.

IMPEGNI ASSUNTI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie attribuzioni, si impegna, in particolare, a pianificare azioni mirate al contrasto del degrado urbano ed a prevenire fenomeni di disagio sociale della comunità.

A tal fine, il sindaco, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, valuterà anche l’adozione, dandone preventiva informazione al Prefetto, di provvedimenti contingibili e urgenti che si rendano necessari.

L’amministrazione comunale si impegna, altresì, ad attuare un potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali a copertura sia di arterie stradali mediante telecamere O.C.R. sia di siti comunali non ancora coperti da sistemi tradizionali di videosorveglianza.

L’ufficio educazione alla legalità, istituito presso il Comando della Polizia locale, curerà una serie di incontri con gli alunni delle scuole secondarie ove verranno elaborate buone pratiche formative e linee guida volte a contrastare e prevenire l’uso di sostanze stupefacenti e di alcool da parte dei ragazzi.

L’amministrazione comunale, si impegna infine a prevenire e contrastare fenomeni di caporalato ai danni di lavoratori italiani ed extracomunitari, anche sulla base dei progetti già in atto e di altri da sviluppare in futuro.

IMPEGNI ASSUNTI DALLA PREFETTURA

La Prefettura — U.T.G. si impegna a assicurare, anche tramite l’interlocuzione, se necessaria, con altre amministrazioni statali centrali o periferiche, ogni utile forma di collaborazione per l’attuazione degli interventi e delle iniziative poste in essere dal Comune nell’ottica dell’innalzamento dei livelli di sicurezza urbana e del superamento di situazioni di degrado e di disagio sociale.

Effettuare, con la collaborazione delle Forze di polizia, un’aggiornata mappatura dei sistemi di controllo tecnologico presenti nel territorio comunale con l’obiettivo di definire il quadro delle esigenze di eventuale ampliamento di sistemi di videosorveglianza/lettura targhe ad aree urbane che ne sono attualmente sprovviste o che risentono di particolari criticità.

Le risultanze di tale ricognizione saranno sottoposte all’attenzione dell’amministrazione comunale ai fini del finanziamento dei relativi interventi che dovranno prevedere, già in fase di progettazione, la confluenza delle immagini presso le sale operative della Questura e del Comando provinciale dei carabinieri, valorizzando l’impiego delle tecnologie intelligenti e privilegiando, comunque, quelle di “ultima” generazione.

Curare l’aggiornamento periodico del Piano Coordinato di Controllo del Territorio del Capoluogo, sulla scorta delle apposite linee guida adottate dal Ministero dell’Interno; far proseguire, nel quadro delle apposite pianificazioni tecnico-operative, i servizi di polizia di prossimità a cura di personale delle forze di polizia in aree definite del centro urbano; pianificare, per peculiari esigenze di prevenzione generale, operazioni ad “alto impatto” anche con l’impiego di contingenti di rinforzi specializzati nelle attività di controllo del territorio.

Adottare direttive per la pianificazione, in sede tecnico-operativa, di servizi di vigilanza stradale coordinati tra le forze di polizia e la polizia locale, in particolare nei fine settimana e in orario serale e notturno, per prevenire incidenti stradali dovuti a stati di alterazione psico-fisica dei conducenti; promuovere iniziative di aggiornamento professionale congiunto tra il personale delle forze di polizia e quello della polizia locale, su specifici argomenti connessi all’attuazione del presente Patto.

ABUSO DI SOSTANZE E DISAGIO GIOVANILE

La Prefettura e il Comune daranno impulso ad iniziative congiunte di sensibilizzazione per prevenire la diffusione dell’uso di sostanze stupefacenti e di alcol nonché fenomeni di “bullismo”, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani nuove sensibilità in ordine all’utilizzazione del tempo libero nel segno della cosiddetta cittadinanza attiva ed attraverso l’allestimento e la fruizione di spazi destinati allo svolgimento di attività sportive e culturali.

In tale contesto saranno, anche, condivisi appositi programmi di educazione alla legalità da attuare nelle scuole e nel mondo delle discoteche, in attuazione del Protocollo d’Intesa territoriale recentemente sottoscritto con le Organizzazioni del settore presso la Prefettura di Savona.

Tramite le forze di polizia e la polizia locale, saranno inoltre mantenuti costanti contatti con le autorità scolastiche per monitorare i fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti tra la popolazione studentesca nonché altre forme di devianza giovanile, attivando ogni conseguente iniziativa di prevenzione con il coinvolgimento dei Servizi sociali del Comune.

VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

Prefettura e Comune promuoveranno attività volte a garantire la più ampia conoscenza degli strumenti previsti dalla vigente normativa per la tutela delle vittime di atti di violenza domestica e di genere, attraverso la programmazione di apposite iniziative di sensibilizzazione nei confronti della generalità dei cittadini.