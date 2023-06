Albenga, nuovo parcheggio (gratuito) in via Milano

Albenga. Nuovo parcheggio in arrivo in via Milano ad Albenga.

Il Comune ha messo a punto un ampio progetto che prevede il miglioramento della viabilità dell’intera zona adiacente a piazza Nenni. Ciò anche attraverso la realizzazione di una rotonda che permetterà di alleggerire il traffico che da monte arriva al centro di Albenga e di mettere in sicurezza l’incrocio oggi esistente, in modo da dare più respiro alla piazza e a via Milano, dove nascerà un nuovo parcheggio gratuito (non ci saranno stalli blu).

Terminate le opere d’illuminazione del cosiddetto solettone (recentemente sbloccato dall’amministrazione Tomatis dopo una vicenda di fallimento durata moltissimi anni) l’ufficio lavori pubblici e la polizia locale di Albenga hanno effettuato diversi sopralluoghi per la realizzazione degli ultimi interventi necessari a migliorare la fruizione del parcheggio (in particolare l’accesso alla rampa) e garantirne così una sua migliore accessibilità.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “La scelta dell’amministrazione di rendere gratuiti questi 86 nuovi stalli credo sia particolarmente importante sia per dare una risposta ai residenti sia per i cittadini e visitatori del centro storico che, come sappiamo, è diventato sempre più attrattivo da un punto di vista turistico, culturale e commerciale.”.