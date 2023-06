Albenga Insieme presenta il simbolo: “La bandiera della città e tante persone unite per il bene della città”

Albenga. Un cerchio in cui “i colori della nostra amata bandiera albenganese si uniscono al tricolore italiano, rappresentando, a partire dal prossimo maggio 2024, l’impegno in unità di intenti di Albenga con il governo nazionale per un futuro migliore”. E’ il simbolo di “Albenga Insieme“, il gruppo civico “unico nel suo genere, composto da individui con diverse idee politiche, ma accomunati dalla visione di una nuova Albenga”.

Ideato dalla grafica Castigamatti di Loano, il simbolo trasmette “l’essenza della nostra missione. Sotto la scritta ‘Albenga Insieme’ viene raffigurata un’immagine di tante persone, che, unite, lavorano già da mesi, instancabilmente, su idee e programmi, per rendere Albenga, tra meno di 12 mesi, una città più sicura, per contrastare, senza compromessi e interessi personali, il declassamento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia, per realizzare infrastrutture fondamentali e per promuovere la cantierizzazione di opere pubbliche necessarie per uno sviluppo deciso della città”.

“Albenga Insieme” invita tutti i cittadini di Albenga a “unirsi al gruppo in questa straordinaria avventura. Insieme possiamo rendere Albenga ancora più bella, garantendo un futuro di prosperità per tutti”. Per ulteriori informazioni, contattare il gruppo all’indirizzo email: albengainisieme@gmail.com.