Albenga, iniziata l’asfaltatura di via Nino Bixio

Albenga. Sono iniziati oggi gli interventi di asfaltatura di via Nino Bixio previsti dal secondo lotto del piano asfalti elaborato dal Comune di Albenga da oltre 1 milione e mezzo di euro.

Il primo lotto è già stato completato con l’asfaltatura di via Martiri della Foce mentre il secondo lotto oltre all’asfaltatura di via Michelangelo già effettuata e di Nino Bixio (che inizia oggi, giovedì 15 giugno) prevede interventi in: viale Martiri della Libertà, via Piave, nel parcheggio di via degli Orti, controviale piazza Petrarca, via San Pietro (San Fedele), via al Molino, via Arroscia.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “L’asfaltatura di via Nino Bixio era particolarmente attesa. Albenga ha un territorio ampio, con una rete viaria vasta e complessa ma abbiamo programmato una serie di interventi di manutenzione e restyling di strade e marciapiedi in ogni parte della città, nel centro come nelle frazioni che continueremo anche nei prossimi mesi”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Ricordo che, oltre al piano asfalti stiamo intervenendo su via Trieste gravemente danneggiato dalle radici delle magnolie e via Papa Giovanni (sia marciapiedi che asfalti) danneggiata dai pini. Per entrambe le situazioni è prevista la contestuale sostituzione delle alberature presenti. Siamo inoltre intervenuti su via Einaudi per cui è già in programma un secondo lotto di interventi”.