Albenga, Festa di leva 1963 all’Essaouira per beneficenza: raccolti 1.457 euro

Albenga. Una festa di leva, svoltasi lo scorso 26 maggio in riva al mare all’Essaouira, organizzata dai nati nel 1963, che non è stata solo una divertente occasione per ritrovare i compagni di leva, gli amici, ma nata con una finalità legata alla beneficenza.

I ragazzi della leva 1963, infatti, di concerto con la onlus Bastapoco, hanno lanciato durante la serata una raccolta fondi arrivata in totale a 1.457 euro.

Grazie alle donazioni di sponsor e degli stessi partecipanti alla festa, daranno vita ad una giornata di prevenzione al melanoma, presumibilmente da effettuare nel mese di ottobre 2023.

La cifra raccolta verrà suddivisa tra le visite di prevenzione oncologica e una parte dedicata ad iniziative pro-Romagna, ferita dalla grave alluvione.