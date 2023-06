Albenga, esposto alla Procura sul funzionamento del depuratore

Albenga. La depurazione delle acque nel ponente savonese tiene ancora banco, questa volta sul fronte di un formale esposto presentato alla Procura della Repubblica di Savona: nel mirino della denuncia il mancato funzionamento dei grigliatori primari di Albenga (località Bastia, Campochiesa, viale VIII marzo e Vadino) e lo scarico integrale delle acque fognarie in mare senza alcun trattamento primario.

Un esposto sul disservizio della depurazione primaria che arriva da un privato cittadino ed è indirizzato anche ad Arpal in merito a possibili verifiche e accertamenti tecnici sotto il profilo ambientale.

“Abito a Bastia, parcheggio più volte al giorno la macchina in località Abissinia e non si sente mai funzionare la macchina del grigliatore. Così sono andato a vedere negli altri tre punti ed è sempre tutto spento” si legge nell’esposto.

“Nella mia qualità di cittadino preoccupato per l’ambiente e la salute pubblica, desidero evidenziare i seguenti fatti: il mancato funzionamento dei 4 grigliatori primari di Albenga (località Bastia, Campochiesa, Viale Vill marzo, Vadino). È emerso che i quattro grigliatori primari di Albenga, responsabili della raccolta e della filtrazione delle acque reflue, non sono funzionanti da un periodo prolungato di tempo. Questa grave mancanza comporta lo scarico diretto e integrale delle acque fognarie in mare, senza alcun trattamento preliminare”.

E ancora l’impatto ambientale e sanitario: “Lo scarico non controllato delle acque fognarie in mare rappresenta una minaccia significativa per l’ecosistema marino e la salute umana. L’inquinamento delle acque marine può causare danni irreparabili agli habitat marini, alla fauna e alla flora ittica, nonché aumentare il rischio di malattie e infezioni per la popolazione locale e i visitatori”.

“È responsabilità delle autorità competenti garantire il corretto funzionamento dei sistemi di trattamento delle acque reflue e adottare misure per prevenire lo scarico incontrollato in ambienti marini sensibili. Il mancato funzionamento dei grigliatori primari e la mancanza di azioni preventive sollevano interrogativi sull’operato degli enti preposti e sulla loro efficacia nel preservare l’ambiente e la salute pubblica”.

La richiesta è quella di una indagine approfondita, nel caso evidenziare possibili negligenze e relativi provvedimenti legali conformemente alle normative vigenti, oltre a sollecitare le le autorità competenti a porre immediatamente rimedio alla situazione, assicurando il ripristino dei grigliatori primari e l’adozione di misure preventive per evitare future violazioni ambientali.

Il caso è stato subito rimbalzato dalle minoranze consiliari: “Incredibile di quanto siamo venuti a conoscenza grazie ad un esposto fatto da un cittadino e inviato alle autorità competenti dove si legge la chiara denuncia nei confronti dell’Amministrazione comunale di Albenga” affermano i consiglieri comunali Eraldo Ciangherotti, Cristina Porro e Diego Distilo, che esprimono la loro ferma condanna nei confronti del Comune ingauno per il grave e persistente problema del mancato funzionamento dei grigliatori primari.

“Proprio così pare che i nostri impianti primari di Bastia, Campochiesa, Viale VIII marzo, Vadino siano fermi da tempo e la fognatura venga scaricata direttamente a mare senza alcun trattamento previsto per legge. Questa situazione inaccettabile e preoccupante sotto ogni punto di vista e vi sono responsabilità serie da parte del Comune”.

“Ora chiederemo chiarimenti e vogliamo sapere quanti interventi sono stati fatti poiché malgrado quanto emerso notiamo diversi auto spurghi di società private posizionati vicino ai nostri impianti che pare aspirino molte quantità di fognatura giornalmente.

Albenga non può stare in queste condizioni, i cittadini pagano bollette sempre più salate con la parte di depurazione inclusa che devono essere investiti in manutenzioni”.

Siamo quasi pronti per la stagione balneare e ci auguriamo che non vi sia nessun divieto di balneazione anche se il rischio è molto elevato. Fino a quando il comune gestiva la fognatura con il monitoraggio costante dall’ex funzionario ora in forza al comune di Villanova d’Albenga le norme erano rispettate. Attendiamo l’esito di eventuali indagini per ulteriori valutazioni di eventuali profili di illegittimità” concludono gli esponenti di minoranza.