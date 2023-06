Albenga, Distilo: “Ristretto il corso del fiume con la nuova pista ciclabile”

Albenga. “Abbiamo letto su tutti giornali che il sindaco di Albenga ha fatto un ordinanza per la pulizia del parco foce Centa, atto dovuto per gli abbandoni continui da parte di malviventi che di notte frequentano quell’area. Immaginiamo che il Sindaco per firmare l’ordinanza abbia fatto un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi anche se abbiamo forti dubbi. Se lo avesse fatto avrebbe anche potuto notare le condizioni in cui avversa oggi il letto del fiume Centa in tutto il suo percorso e che necessiterebbe di un intervento urgente per tanto chiediamo al Sindaco di predisporre un ordinanza per la pulizia del Centa poichè il possibile arrivo delle piogge metterebbe la città in forte rischio rimanendo lui responsabile per questa negligenza”. Lo ha detto il consigliere ingauno Diego Distilo.

E continua: “Vogliamo altresì segnalare un aspetto delicato che riguarda la creazione della pista ciclabile nuova voluta dal sindaco dal costo di € 1.300/mt ovvero nel realizzare la nuova pista è comunque stato fatto un restringimento del letto del fiume che porterebbe in quel tratto ad una riduzione della portata con un possibile incremento della velocità dell’acqua siamo sicuri che per la progettazione della pista ciclabile sia stato fatto una verifica idraulica dettagliata del Fiume Centa? Perchè la pista ciclabile non è stata fatta a sbalzo come la passerella che collega Ceriale con Borghetto?”

Distilo conclude: “Ora ci risponderanno che il lavoro del ripristino dei gabbioni d’argine saranno sufficienti a garantire tutto ma noi rimaniamo fortemente perplessi di questo intervento poco utile per la comunità se non per la gita ijn bicicletta della domenica”.