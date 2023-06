Albenga, Distilo attacca: “Vadino abbandonata e nel degrado. Forse perché non ci sono palchi che il sindaco possa calcare”

Albenga. “Vadino abbandonata da sempre”. Lo afferma Diego Distilo, presidente del consiglio comunale di Albenga.

“Ho fatto un sopralluogo in alcune zone di Vadino, contattato da diversi residenti, e ho trovato una situazione molto trascurata – aggiunge – Partendo da via Don Lasagna ho voluto constatare lo stato del marciapiede accanto all’argine (in direzione mare) dove oltre a murales di ogni tipo la vegetazione del fiume Centa supera di molto il muro dell’argine”.

“Proseguendo in direzione mare si possono notare pali senza più cartelli stradali, buche in strada davvero pericolose, griglie di scarico delle acque bianche sfondate, rastrelliere porta biciclette mobili e chi più ne ha più ne metta, in una zona utilizzata da moltissimi turisti per dirigersi verso i campeggi esistenti”.

“Passando poi per via della Costituzione andando in direzione del Rio Avarenna notiamo sempre la stessa situazione arrivando nella stesso rio dove il colore verde indefinito lascia pensare a cosa vi sia là dentro così a cielo aperto nel centro del quartiere”.

“Non ci sono parole per commentare il degrado che vi è solo passando il ponte Viveri, dove non vi sono palchi da calcare da parte del sindaco ma solo zone abbandonate dove vivono molti residenti”, conclude Distilo.