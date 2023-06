Albenga, Crosetto (Fdi) all’attacco: “La sicurezza? L’amministrazione nasconde un problema cronico”

Albenga. “La sicurezza? E’ un problema cronico. L’amministrazione nasconde il problema dietro una foglia di fico. Viale Pontelungo, come il centro storico sono diventate aree sensibili dove gli spacciatori agiscono senza controllo”.

Lo afferma Roberto Crosetto, presidente del circolo di Fratelli d’Italia ad Albenga, anche con riferimento al recente episodio della lite proprio in viale Pontelungo.

“Che c’entrano gli sbarchi dei migranti con la sicurezza e lo spaccio in città? E’ inutile spostare il problema su un caso che ha ben altri responsabili e non certo la Meloni – dice Crosetto – la giunta dovrebbe pensare invece a come salvaguardare l’incolumità degli albenganesi”.

“La sicurezza è un problema serio che il sindaco e l’intera amministrazione ignorano. Ci sono spacciatori che vendono droga anche sotto le telecamere perché sanno che non funzionano. Forse questo è un problema che andrebbe risolto oppure è meglio occuparsi dell’emergenza migranti del Sud Italia?” conclude Crosetto.