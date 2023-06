Albenga, corso per diventare operatore socio-sanitario: iscrizioni fino al 30 giugno

Albenga. Fino al 30 giugno sono aperte, presso E.L.Fo. Ente Ligure di Formazione di Albenga, le iscrizioni per il Corso di Qualificazione per Operatore Socio-Sanitario. Finanziato dalla Regione Liguria, quindi gratuito per i partecipanti, è rivolto a disoccupati e inoccupati residenti o domiciliati in Liguria. I fondi provenienti dalla programmazione 2021-2027 del Fondo sociale europeo.

L’attività di formazione rappresenta una grande opportunità per il ponente della Provincia di Savona, sul piano degli inserimenti lavorativi presso le strutture assistenziali e sociosanitarie private e pubbliche.

Il corso sarà realizzato in linea con i nuovi indirizzi elaborati da Alisa di concerto con la Regione e prevedono una formazione la cui durata è pari a 1.000 uniformandosi così agli standard nazionali con l’obiettivo di velocizzare l’ingresso nel mondo del lavoro. Nel dettaglio 450 ore saranno riservate alla teoria, 100 ore in laboratorio pratico e 450 ore per il tirocinio.

L’O.S.S. svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziale e sociosanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e/o al domicilio dell’utente. Può trovare occupazione come dipendente presso istituzioni sanitarie e socio sanitarie e socio-assistenziali residenziali e non-residenziali (ospedali, case di cura, strutture sociosanitarie per diverse tipologie di utenza, centri diurni).

Per iscriversi al corso è sufficiente l’obbligo formativo assolto. I cittadini stranieri che non hanno studiato in Italia devono presentare la dichiarazione di valore del titolo di studio e la certificazione attestante il livello di conoscenza B1 della lingua

italiana.

La scheda informativa e il modulo di iscrizione possono essere ritirati presso E.L.Fo. – Ente Ligure di Formazione o scaricati dal sito www.elfoliguria.it. La domanda di iscrizione, corredata da una marca da bollo da € 16,00, dovrà essere consegnata presso la medesima sede: E.L.Fo, Via. Al Piemonte n° 19 – Reg Carrà Albenga (SV) – tel. 0182 559636 entro e non oltre le ore 12:00 il 30/06/2023.