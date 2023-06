Albenga, Ciangherotti: “Strade pericolose escluse dal piano asfalti”

Albenga. Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia Albenga, esprime profonda preoccupazione per le condizioni precarie delle strade cittadine che sono state escluse dal piano asfalti 2023 dell’amministrazione Tomatis.

“Ieri sera, un cittadino di Albenga ha subito un incidente mentre tornava a casa in scooter lungo la strada delle Campore, nella frazione di Campochiesa, nel tratto che collega la polveriera al campeggio Bellavista – afferma il consigliere comunale -. La domanda sorge spontanea: non è necessario intervenire con interventi di asfaltatura in questa zona? La situazione è allarmante e pericolosa, e non basta un semplice ripristino con asfalto a freddo per colmare le buche gigantesche presenti”.

“È fondamentale che le strade vengano ri-asfaltate, ponendo la massima attenzione non solo al consenso elettorale, ma soprattutto alla sicurezza dei cittadini. Le segnalazioni e le proteste dei residenti, pubblicate attraverso il gruppo Facebook “sei di Albenga se”, non devono essere trascurate o, peggio ancora, ignorate dall’amministrazione”.

“Si richiede un’immediata risposta alle istanze dei cittadini, garantendo la sicurezza e l’incolumità di tutti. Porterò con in Consiglio comunale una mozione per impegnare l’amministrazione comunale su questa strada” conclude Ciangherotti.