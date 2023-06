Albenga, Ciangherotti (FI): “Dopo 14 anni finalmente senso unico in via Michelangelo e via Giancardi ad Alassio”

Albenga. “Oggi l’amministrazione comunale di Albenga annuncia di aver deciso di istituire il senso unico sulla via Michelangelo (Albenga), in concomitanza con il senso unico in via F. M. Giancardi (Alassio), ponendo fine a un problema che affliggeva la città da oltre 14 anni. L’iniziativa, sebbene tardiva, rappresenta una vittoria per i cittadini di Albenga e, soprattutto, per i giovani che finalmente potranno godere di una maggiore sicurezza e fluidità del traffico in questa importante strada”.

A dirlo il consigliere comunale ingauno di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“Già nel 2009 mi impegnai per risolvere il problema delle auto che non riuscivano a transitare contemporaneamente nel doppio senso di marcia, durante l’orario di apertura notturna della discoteca Essaouira, su questa strada – prosegue il consigliere -. Organizzai infatti un incontro tra il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, e l’allora sindaco di Albenga, Antonello Tabbò, proprio sulla via Michelangelo, al fine di trovare una soluzione condivisa. Dopo anni di attesa, finalmente l’attuale sindaco di Albenga ha preso una decisione coraggiosa, in controtendenza rispetto al suo immobilismo amministrativo, arrivando all’istituzione del senso unico su questa strada. Non posso che esprimere soddisfazione per il risultato ottenuto, anche se ci saremmo aspettati un’azione più tempestiva”.

“L’istituzione del senso unico sulla via Michelangelo rappresenta un passo avanti per Albenga e i suoi cittadini. Pur non essendo ancora, nel 2009, in prima linea nella politica locale, ho da sempre sostenuto la necessità di risolvere questo problema e ho lavorato affinché si giungesse a una soluzione concreta” conclude Ciangherotti.