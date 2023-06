Albenga, a Luisa Breaban il Premio Studente “Frida Khalo” 2023

Albenga. Un premio, quello partito ieri, venerdì 9 giugno, con la 1° edizione, nato dopo una riflessione all’interno della Associazione Tra le Torri (presidente Nicola Colonna, vice Giorgia Grossi, e onoraria Eugenia Gallizia) durante il periodo covid, durante il quale sono emerse le tante difficoltà anche economiche delle famiglie legate alla pandemia e alla crisi, e pensato con la motivazione di fornire un sostegno concreto ad uno studente meritevole e volenteroso, che affronta quotidianamente le difficoltà legate al proseguimento degli studi.

Alla presenza dell’assessore all’edilizia scolastica e bilancio Silvia Pelosi, è stato assegnato ieri alla diciottenne Luisa Breaban del Liceo artistico, il Premio Studente che prevede un assegno dell’importo di 1.000 euro. Spiega Giorgia Grossi: “Ogni anno selezioneremo uno studente. Abbiamo puntato quest’anno sul Liceo artistico considerato che noi ci occupiamo di restauro nel centro storico, giusta idea visto che Luisa vorrebbe in futuro poter frequentare l’Accademia. Non è una borsa di studio classica, ma un contributo per lo studente che con questa somma può coprire spese come un abbonamento bus o un computer”.

La giovane è stata selezionata dal professor Lorenzo Rossi, ormai prossimo alla pensione, in base ad alcuni requisiti: volontà, capacità ed esigenze legate al percorso scolastico dello studente.

“Luisa si è commossa per il premio e anche per l’assegno ricevuto da parte della nostra associazione. Siamo una piccola realtà, ma felici di aver creato questo premio”, fanno sapere dall’associazione Tra le Torri.

“Una piccola goccia nel mare, ma fieri di aver dato questo sostegno ad una giovane meritevole”, conclude Giorgia Grossi.