Alassio, ragazzo autistico in preda a convulsioni e asfissia: provvidenziale salvataggio dei bagnini del Don Bosco

Alassio. Salvataggio sul lido alassino. È avvenuto ieri mattina (21 giugno), ad opera dei bagnini dei bagni Don Bosco la cui prontezza è stata decisiva per salvare una vita in una situazione molto complicata.

Un ragazzo autistico, appartenente ad un gruppo presente in spiaggia, mentre faceva il bagno insieme alla mamma a pochi metri da riva, probabilmente in preda ad una crisi convulsiva, non ha saputo affrontare un’onda del mare, nonostante fosse poco mosso, ed è andato in asfissia.

Attimi concitati, ma in cui i bagnini hanno saputo mantenere lucidità: si sono fiondati in acqua e lo hanno riportato a riva. Quindi, non senza comprensibile fatica, sono riusciti a disostruire le vie respiratorie e lo hanno attaccato all’ossigeno in attesa dei soccorsi.

Immediato l’allarme e tempestivo l’intervento di un’ambulanza e dell’automedica del 118: dopo averlo stabilizzato, il giovane è stato accompagnato all’ospedale, ormai fuori pericolo, per gli accertamenti del caso.

Sul posto, oltre a militi e personale medico, anche la capitaneria di porto, che non hanno mancato di elogiare i bagnini dei bagni Don Bosco “per la prontezza e la professionalità, fondamentali per salvare una vita“.

“Ringraziamo loro e don Bosco e Maria Ausiliatrice che vigilano sul loro operato”, hanno fatto sapere dallo stabilimento balneare.