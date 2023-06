Alassio, ragazza cade con lo scooter sull’Aurelia: soccorsi mobilitati

Alassio. Incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla via Aurelia ad Alassio, all’altezza del porto turistico.

Secondo quanto appreso, una ragazza di 21 anni a bordo di uno scooter è rimasta vittima di un rovinosa caduta dopo aver perso il controllo del motociclo, per cause ancora in via di accertamento.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca alassina e dell’automedica del 118: la giovane è rimasta a terra e dopo le prime cure da parte dei sanitari per lei è stato disposto il trasferimento in codice rosso presso l’ospdale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni, la ragazza avrebbe riportato una frattura scomposta del braccio e della spalla, e altre ferite sul resto del corpo.

Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti carabinieri, polizia stradale e polizia municipale, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto: nessun altro veicolo o mezzo sarebbe stato coinvolto nell’incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità sul tratto di Aurelia è rimasta bloccata.