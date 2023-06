Alassio in lutto per la scomparsa di Dom Costa, gigante della mixology

Alassio. Lutto, ad Alassio, per la scomparsa di Domenico Mimmo Costanzo, meglio noto come Dom Costa, esperto di storia della mixology e celebre bartender. Aveva 63 anni.

Nato a Vibo Valentia in Calabria e cresciuto a Torino, da giovanissimo aveva iniziato a viaggiare e a lavorare come barman sulle navi da crociera. I viaggi intorno al mondo ed il contatto con realtà diverse gli ha consentito di approfondire la sua conoscenza del mondo della mixology.

Tornato in Italia, prima a Genova e poi ad Alassio, ha aperto lo Zanzibar ed il Liquid. Con Luca Pirola, Ago Perrone e Dario Comini ha fondato il portale bartender.it, web magazine dedicato alla mixology e al bartending. Nel 2015, aveva pubblicato “Drinkzionario“, raccolta di ricette, termini e storie legate al mondo dei cocktail.

Senza dimenticare le sue esperienze come consulente e brand ambassador per conto di aziende, italiane e straniere, del mondo dei distillati e nell’organizzazione di eventi nel settore beverage.

Numerosi gli attestati di affetto e dispiacere sui social. Carlomaria Balzola, presidente di Fipe Confcommercio Savona, lo ricorda come “un gigante nel settore delle miscelazioni, una competenza e una conoscenza eccezionali, unita ad un personaggio istrionico che trascinava con simpatia. Ciao Dom Costa buon viaggio”.

Ma è tutto un settore, quello dei bar e dei locali che in queste ore sta riempiendo i social di messaggi, insieme a tanti amici che lo descrivono come un bartender straordinario e fonte di ispirazione per molti, con una grande passione per la storia del bartending e dedizione alla ricerca nella miscelazione. Affida ai social il suo pensiero e dolore Luca Grillo: “Socio, amico, mentore. Praticamente mi hai insegnato tutto, da quando ero ragazzino allo Zanzibar fino al nostro Liquid cocktail bar. Questa non me la dovevi fare”.

E Gigi Ciccione, portavoce di Alassiowood, nel fare le condoglianze alla famiglia lo ricorda così: “Ciao Mimmo, mitico Dom Costa, il più grande bartender del mondo, un’ enciclopedia umana dei cocktail e delle bevande, Avevi girato tutto il mondo, una persona straordinaria, ricca di competenze e simpatia, un personaggio da film. Una grave perdita dimostrata dai tanti messaggi di questo tenore, tante persone, ognuno con il suo ricordo, il bar, il luogo dove lo aveva frequentato”.