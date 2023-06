Alassio, arriva la stagione estiva e la Pinacoteca Levi amplia gli orari di apertura al pubblico

Alassio. Con l’arrivo dell’estate anche la Pinacoteca Carlo Levi amplia i suoi orari di apertura al pubblico. A partire da venerdì 30 giugno, il museo, che espone 22 tele del noto pittore torinese, sarà aperto tre giorni la settimana in momenti diversi della giornata.

“Abbiamo pensato ad aperture in ogni fascia per andare incontro a tutte le esigenze del pubblico – dice l’Amministratore Unico di Gesco, l’Avv. Igor Colombi – e permettere così di mattina, di pomeriggio e di sera la possibilità di visitare la pinacoteca”.

Venerdì (17-19), sabato (21-23) e domenica (10-12) saranno infatti i momenti di apertura fino a tutto settembre. “Su Levi c’è un interesse crescente, soprattutto in vista del cinquantesimo dalla morte che cadrà nel 2025. Ci faremo trovare pronti”.

L’importanza della Pinacoteca Levi è ribadita dal prestito in corso di uno dei dipinti lì conservati che sta per andare alle Scuderie del Quirinale dove è prevista una importante mostra per fine anno. “Alassio, anche attraverso Gesco, tiene alto il livello di offerta culturale – chiude Igor Colombi – e puntiamo ad organizzare qualche evento estivo per aumentare l’appeal di una visita alla Levi”.

Si ricorda che per ogni ulteriore informazione si può contattare la Biblioteca civica di Alassio