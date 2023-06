Al via la valorizzazione dei sentieri di Savona e dintorni: “Puntiamo a entrare nella Finale Outdoor Region”

Savona. Dopo Vado Ligure, anche il Comune di Savona punta a entrare nella Finale Outdoor Region. Per arrivare a questo traguardo è iniziata la collaborazione del Comune con soggetti istituzionali e le associazioni del territorio (di Savona e dintorni) per ripristinare i (tantissimi) sentieri presenti nell’immediato entroterra savonese.

“Abbiamo messo a sistema – spiega l’assessore Gabriella Branca – il lavoro che già viene fatto sulla rete sentieristica”. Infatti, già prima di questa collaborazione, molti sentieri vengono costantemente curati da decine di appassionati dello sport outdoor.

L’attività inizierà dalla zona della Conca Verde, e si espanderà, verso le altre zone. L’idea è differenziare i sentieri per le mountain bike e le famiglie seguendo la morfologia del terreno (discese, pianura) offrendo ai turisti (e ai residenti) diverse oppoortunità sfruttando un settore in continua crescita.

Nel frattempo si cercano risorse per realizzare il progetto che verrà implementato per step e richiederà anni. Savona Rugby ha colto l’opportunità di partire al bando di Fondazione San Paolo Sportivi per Natura nella speranza di ottenere nuovi finanziamenti.

Entrando nella Finale Outdoor Region “si dà la possibilità – continua Branca – di ampliare l’offerta sentieristica oltre che ricettiva, con l’idea di arrivare fino ad Albisola“.

La presentazione ufficiale del progetto dovrebbe concretizzarsi entro la fine di luglio. Questa iniziativa rientra nel Piano del verde insieme alla riqualificazione del complesso del Priamar, dell’asse del Torrente Letimbro. Le risorse per predisporre il progetto dovrebbero arrivare il prossimo mese.