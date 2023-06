Al via la dodicesima edizione del Voxonus Festival: da giugno a settembre 60 concerti in 22 location

Savona. Sessanta concerti, 22 location e più di 30 interlocutori tra pubblici e privati. Al via in Liguria la dodicesima edizione di Voxonus Festival – dalle Alpi al mare, la stagione dell’orchestra sinfonica di Savona dedicata alla musica barocca. Il Festival è stato presentato questa mattina in Comune a Savona.

Da giugno a settembre alla riscoperta del fascino della classicità arrivando fino ai grandi del Novecento. Sono coinvolti il Ministero della Cultura, Regione Liguria, Regione Piemonte e molti Comuni savonesi.

Liguria, Piemonte e, per la prima volta, anche la Puglia. Nel savonese i luoghi saranno Cappella Sistina e il Santuario di Savona, piazza della Concordia ad Albissola Marina, Villa Groppallo e la chiesa di San Maurizio a Vado Ligure, Forte San Giovanni, Castelfranco e la caratteristica chiesa di San Lorenzo a Finale Ligure, Villa Rosa ad Altare, il centro storico di Sassello, piazza Gramsci a Quiliano e piazza Sant’Ambrogio a Varazze.

Il Festival nasce nel 2011 ad Albissola Marina ed è uno dei più riconosciuti brand dell’Orchestra Sinfonica di Savona, attiva nel circuito della produzione musicale e concertistica internazionale.

Il direttore artistico di Voxonus Festival e presidente dell’Orchestra Sinfonica di Savona, Claudio Gilio commenta: “E’ uno dei primi esempi di imprenditoria cultura legati a un’area geografica diffusa. Dove si è sviluppato il Festival si conferma realtà di produzione musicale interregionale, punto di incontro tra ricerca accademica e dialogo con i territori: questo per me è il significato del nostro brand, non immobilità ma evoluzione“.

Il consigliere regionale Alessandro Bozzano aggiunge: “Cartelloni come quello presentato oggi sono arricchiscono il territorio di cultura e arte, alzando il livello dell’offerta di intrattenimento della provincia e dell’intera regione. Questo festival è la dimostrazione che la cultura messa a sistema è la carta vincente per rendere un territorio sempre più appetibile“.

“Il Voxonus Festival – ha sottolineato il presindete di Fondazione De Mari, Luciano Pasquale – è un’assoluta eccellenza nella programmazione degli eventi estivi della nostra provincia. La ricchissima stagione musicale che propone ogni anno, dedicata alla musica barocca, è appuntamento irrinunciabile per i tanti appassionati che popolano il nostro territorio durante l’estate. Ma negli anni, il festival organizzato dall’Orchestra Sinfonica ha saputo valicare i confini liguri per raggiungere nuove mete. Un orgoglio tutto savonese che conferma la grande propensione degli enti del nostro territorio a fare della cultura non solo mezzo di cura e benessere sociale ma anche volano per il turismo e l’economia”.

Valentina Fiore, direttore dell’Area Archeologica di Nervia e di Villa Rosa – Museo dell’Arte Vetraria Altarese: “Il protocollo di intesa siglato dalle parti all’inizio di quest’anno ha dato infatti avvio a una sinergia che si fonda su visioni e valori comuni, dove i musei e i luoghi che conservano le storie del territorio possono diventare spazi privilegiati in cui vivere la cultura in molteplici forme. Questo rapporto di amicizia e di collaborazione con una realtà importante come Orchestra Sinfonica di Savona permetterà anche di incrementare le nostre attività e di far conoscere i nostri siti”.

Il sindaco di Savona Marco Russo evidenzia: “E’ un itinerario tra luoghi, territori diversi e prestigiosi ambienti tenuti insieme da una visione musicale di altissimo profilo e sempre in evoluzione”.

“I quattro concerti in programma ad Albissola saranno esempi di squisita bellezza artistica, fruibili gratuitamente al pubblico come da tradizione”, aggiunge Gianluca Nasuti, primo cittadino di Albissola Marina.

“E’ stimolante poter collaborare con tanti sindaci del territorio uniti dalla volontà di fare rete. Cultura significa economia e l’economia traina benessere e turismo”, commenta Monica Giuliano sindaco di Vado Ligure.

Il sindaco di Finale Ugo Frascherelli: “Il Voxonus Festival porterà per la prima volta sul nostro territorio sei prestigiosi concerti, che si svolgeranno in luoghi di grande bellezza e rilevanza storica. Un’occasione preziosa per arricchire il nostro calendario di eventi estivi con una proposta di altissima qualità artistica, che valorizzerà pienamente il nostro straordinario patrimonio culturale”.

“Varazze è una new entry del festival anche se, come spiegato dal maestro Gilio, stavamo lavorando da tempo a questo ingresso, che oggi ci riempie di orgoglio, tanto più notando la sentita e dinamica partecipazione di partner e sponsor interregional”, così l’amministrazione comunale di Varazze.

“La proposta turistica non può fare a meno di entrare in contatto con la cultura e come amministrazione abbiamo scelto di unirci alla grande ‘famiglia’ del Voxonus per poter guardare oltre i confini del comune, dialogando e progettando”. Così l’Amministrazione Comunale di Quiliano.