Al via la Biennale della Ceramica a Celle: ecco gli eventi nell’ambito del Festival della Maiolica

Celle Ligure. Con l’inaugurazione della Biennale della Ceramica, prende il via anche a Celle la quattro giorni del Festival della Maiolica – Mondial Tornianti che coinvolgerà, fino al 4 giugno, i comuni della Baia della Ceramica.

Oggi verranno presentate le mostre e gli appuntamenti che si potranno visitare fino al prossimo 18 giugno. Questo pomeriggio, a partire dalle 16, presentazione di “Celle, città della ceramica“ e della “Baia della ceramica“ e l’edizione 2023 della Biennale. Eventi nella sala espositiva della biblioteca sul lungomare, ma non solo.

“Ceramica, materia di pace“ vedrà in mostra una selezione di artisti in rappresentanza delle città italiane della ceramica. “Angeli della terra, anime di ceramica“ sempre nella sala espositiva e nella sala smart working. Il “Premio museo Giannetti di Saronno 2019“: qui saranno in mostra le opere degli artisti vincitori del “Coffebreak“ a cura di Mara de Fanti, Galleria “TraumFabrik“, via Aicardi.

“Ceramica senza confini“ che vedrà l’installazione di ceramiche del giovane artista ucraino Vitaliy Fedotov insieme alle riproduzioni dei lavori dei ceramisti ucraini dell’Accademia Internazionale della ceramica con sede a Ginevra. Questa esposizione si terrà nella sala consiliare di via Boagno.

Nell’ambito della Bennale, l’inaugurazione di “Picnic”, la scultura di Brenno Pesci: inaugurazione della scalinata degli Artisti nel giardino di piazza San Sebastiano.

Gli eventi sono patrocinati dal Comune. Direzione artistica Marcello Mannuzza e Carlo Pizzichin.