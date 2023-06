Alassio. Al via il cinema all’aperto del Don Bosco Alassio. Come da tradizione L’Arena estiva dell’oratorio Don Bosco è pronta con la consueta rassegna cinematografica dal 4 luglio al 27 agosto offrendo una selezione di film che uniscono divertimento e valore educativo.

Saranno proiettati film che offrono spunti di dialogo e stimolano la curiosità intellettuale. Tra i titoli in cartellone, spiccano “Super Mario” e “Spider-Man”, che, storie di coraggio e amicizia.

Ma non sono solo i blockbuster di successo ad avere un posto nella programmazione. Ci saranno film che affrontano tematiche più profonde, come “Campioni”, dove il pubblico sarà invitato a riflettere su valori fondamentali come l’inclusione, l’accettazione delle diversità e il superamento dei pregiudizi.

A chiudere la rassegna sarà un un omaggio a Massimo Troisi con il documentario “Laggiù qualcuno mi ama” di Mario Martone.

L’arena estiva del Don Bosco di Alassio, in sinergia con l’associazione culturale CGS Adelasia, dimostra ancora una volta di essere un punto di riferimento culturale e sociale per la comunità locale. Grazie a questa iniziativa, si offre un’opportunità di formazione e crescita personale attraverso il cinema, un’arte che sa coinvolgere e comunicare messaggi universali.