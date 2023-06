“Aggredito dai buttafuori coi taser”, imprenditore accusa un locale di Alassio che replica: “Falsità e calunnie”

Alassio. “Ci stiamo attivando per tutelarci dal punto di vista legale, denunciando le falsità e le calunnie di cui siamo stati accusati”. I proprietari de “Le Vele” non ci stanno e smentiscono quanto raccontato da un imprenditore 32enne di Torino che ha riferito di essere stato aggredito dai buttafuori, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno.

“Mi hanno spaccato la testa, si sono gettati in otto contro di me con taser, manganelli e anche coltelli”, ha dichiarato Omar al Corriere delle Sera e ad Ansa. Ma dal locale alassino sottolineano: “Il personale che si occupa di sicurezza nel nostro club, dipendenti diretti e collaboratori dell’agenzia AOT S.r.l., non sono forniti né di manganelli telescopici né di taser (proibiti dalla legge). Per quanto ci risulta nessuna aggressione è avvenuta all’interno del club e per i fatti asseritamente avvenuti all’esterno del locale nella serata di sabato 24 giugno, non ne eravamo a conoscenza prima di leggere questa notizia. Ci riserviamo comunque di svolgere un’indagine interna tra i nostri dipendenti per chiarire la situazione”.

Quella sera l’uomo era andato nel locale alassino con la moglie per festeggiare il compleanno di un amico nel privé della discoteca. Poi è uscito per andare a comprare le sigarette e qui secondo Omar (cittadino italiano ma di origini tunisine) sarebbe successo il misfatto: i buttafuori gli avrebbero detto che non sarebbe più potuto entrare, “perché qui non fanno entrare gli stranieri”. Inizialmente il ragazzo non ci sta: “ho provato ad insistere, ma poi ho deciso di andarmene”, ha raccontato al Corriere della Sera e ad Ansa e ha aggiunto: “Sono andato a riprendermi l’auto (una Maserati) e sono tornato per chiamare mia moglie che era ancora dentro”.

A quel punto, secondo il torinese, sarebbe iniziato il pestaggio: “In otto si sono scagliati contro di me, con un taser, ma anche con coltelli e manganelli. Ero da solo non potevo fare nulla. Anche quando è arrivata l’ambulanza hanno cercato di salire per picchiarmi. Se non fosse stato per un mio amico e per le persone presenti mi avrebbero ucciso. Adesso voglio che paghino per quello che hanno fatto. Andrò fino in fondo”. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Albenga, erano circa le 4:30 del mattino. E sono stati allertati anche i carabinieri.

L’accusa dell’imprenditore piemontese è che si tratti anche di un episodio di razzismo, accusa alla quale la discoteca alassina risponde: “Il personale e la proprietà del club non possono essere assolutamente accusati di razzismo visto l’alto numero di dipendenti di origine straniera e la circostanza che il cliente era già all’interno del locale quella sera, per sua stessa ammissione. Da sempre una parte consistente della clientela che frequenta il club è di origine straniera, essendo Alassio una località turistica frequentata da moltissimi turisti provenienti dall’estero e vicina al confine francese”, concludono dal locale.